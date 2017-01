Uudised

Saaremaa volikogus sadakond volinikku vähem

Esmaspäev, 16. jaanuar 2017.



Autor: MM Esmaspäev, 16. jaanuar 2017. Priit Vinkel. Haldusreformi käigus kahaneb valitavate volikoguliikmete arv esialgsel hinnangul praeguselt 3000 umbes tuhande võrra, kirjutab Postimees.



Ainuüksi Saaremaal väheneb volikogu liikmete arv peaaegu saja võrra. Kui praegu on Kuressaare linnas, Lääne-Saare, Orissaare, Pihtla, Valjala, Salme, Kihelkonna, Laimjala, Mustjala, Torgu ning Leisi vallas kokku 127 volinikku, siis loodavas Saaremaa vallas hakkab vallavolikogusse kuuluma vaid 31 liiget.



Riigi valimisteenistuse juhi Priit Vinkeli (pildil) sõnul toovad kohalikud valimised muudatusi neile valijaile, kes elavad liituvates omavalitsustes.



Ainult oma ringkonnas



“Kui valija elab liituvas omavalitsuses, siis ta peab vaatama, kas selles omavalitsuses on üks või mitu valimisringkonda. Kui omavalitsuses on mitu ringkonda, saab ta valida ainult oma ringkonnas,” ütles Vinkel.



“Kui aga näiteks liituvad viis omavalitsust ja moodustavad ühe suure ringkonna, siis see tähendab, et kandidaatide valik on võrratult laiem kui varem, seal on kõigi viie endise omavalitsuse kandidaadid.”



Esimest korda saavad Eestis kohalike volikogude valimistel hääletada ka 16- ja 17-aastased noored, kellele riigikogu andis valimisõiguse kahes koosseisus vastu võetud põhiseaduse muudatusega 2015. aastal.



Suvel võttis riigikogu vastu seadusemuudatuse, mis annab riigikogu liikmetele taas võimaluse kuuluda linna- või vallavolikokku.



Suur osa riigikogu liikmetest on kohalikel valimistel häälte toomiseks alati kandideerinud, kuid valituks osutudes on nad pidanud riigikogu ja volikogu vahel valima ning enamasti on nad volikogu liikme volitused peatanud ja jätkanud tööd riigikogus.



Seadusemuudatusega pääseksid nad peibutuspardi staatusest ja saaksid tegema hakata mõlemat tööd.



