Saarlased tulid Utria dessandil kuuendaks

Esmaspäev, 16. jaanuar 2017.



Autor: Ines Vapper Esmaspäev, 16. jaanuar 2017. Ülar Jürviste (vasakult), Meelis Linde, Taavi Tuisk ja Jüri Linde koostavad Utria Dessandi kontroll-punktis luure-ülesande raportit. FOTO: kaitseliit Neljapäeval algas luurepatrullide võistlus “Utria dessant 2016”, kus 30 võistkonna hulgas pidi rajale minema kaks saarlaste gruppi.



Üks võistkondadest siiski starti minna ei saanud, sest seal oli mitu noort, kes koolitööga seoses dessandil siiski osalenud. Kuna tung üritusest osa saada oli suur, kaasasid korraldajad saarlaste võistkonna asemel võistlusse järgmise meeskonna ootejärjekorrast.



Taavi Tuisk kaitseliidu Saaremaa malevast tõdes, et kõige keerulisemaks ülesandeks osutus seekord lõhkekeha valmistamine ettenähtud vahenditest. “Sellega ei saanud lisaks meile ka paljud teised hakkama,” rääkis Tuisk.

“Aga 6. koht näitab seda, et meil on juba tekkinud kogemustepagas ja stabiilsus selliste võistluste tarvis.



Mitu võistlusülesannet, nagu takistusrada ja lõpujooks eeldavad päris palju sitkust ja tulemusi vaadates ma järeldan, et oleme selles osas üle keskmise tugevad,” lisas ta.



Kuuendale kohale jäid saarlased ka mullu. “Siis oli väga raske rada, kus palju võistkondi katkestas. Tänavu katkestasid üksikud ja seega hindan ma seekordset 6. kohta kõrgemalt,” rõõmustas Tuisk.



