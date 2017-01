Mis juhtus?

Uudised

Esmaspäev, 16. jaanuar 2017.



Esmaspäev, 16. jaanuar 2017. Foto on illustratiivne. Libedus vedas kaubiku kraavi



Reedel üle Eesti juhtunud kaheksas inimkannatanutega liiklusõnnetuses sai kokku viga 13 inimest, neist viis purjus juhi süül.



Saaremaal ei tulnud eakas mees reede ennelõunal toime libedal teel kaubiku juhtimisega ja sai teelt välja sõites vigastada.



Õnnetus leidis aset kella 10.31 ajal Saaremaal Pihtla vallas Masa-Laimjala-Tumala maantee viiendal kilomeetril asuvas Kangrusselja külas, kus 68-aastane mees sõitis Volkswagen Caravelle kaubikuga libeduse tõttu teelt välja paremale poole kraavi ja põrkas vastu puud. Kiirabi viis juhi Kuressaare haiglasse kontrolli.



Politsei tuletab sõidukijuhtidele meelde, et suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus, vaid võimalus. Suurima lubatud sõidukiirusega võib sõita, kui sõidukogemus, terviseseisund, nähtavus ja ilmastikuolud seda võimaldavad.



Demineerijad tegid kahjutuks sõjaaegse lõhkekeha



Päästeameti demineerijad tegid reedel kahjutuks ühe sõjaaegse lõhkekeha, mis leiti Saaremaalt. Päästeameti korrapidaja teatel oli tegemist Salme vallast Lõu külast leitud mürsuga.































Suuremaid päästesündmusi nädalavahetusel ette ei tulnud. Siiski said päästjad ööpäeva jooksul kokku 55 väljakutset, millest kaheksal korral tuli kiirustada tulekahjusid kustutama. 11-l korral pidid päästjad aitama likvideerida ka liiklusõnnetuste tagajärgi.

