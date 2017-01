Uudised

Välk ja Pauk said omaniku

Laupäev, 14. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 14. jaanuar 2017. Välk ja Pauk veedavad enne Tartusse kolimist veel viimaseid päevi Tallinna hoiukodus. FOTO: erakogu Saatus viis mullu novembris Valjalast päästetud koerad kokku Tartu perega, kes vahepealse aja hoiukodus veetnud loomakesed päriselt enda juurde võtab.



MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu vabatahtlik Liina Solotarjeva, kelle juurde musta värvi kutsad Välk ja Pauk esialgu kolisid, otsis juba mõnda aega võimalust, et kutsad endale päris kodu saaksid.



“Panin igale poole kuulutusi ja pakkusin kõigile, kes koera otsisid, et poisid on pakkuda,” selgitas naine, lisades, et ühel päeval võttiski Jana Talviku nimeline naine Tartust temaga ühendust.



Solotarjeva oli enda sõnul üpris üllatunud, kuuldes, et tartlane polnud Välgu ja Paugu kuulsusest teadlik – oli vaid poole silmaga sattunud sotsiaalmeedias postitustele, kus info Valjalas omaniku poolt väärkoheldud koerte kohta kulutulena levis.



Uus omanik Jana Talvik elab Tartu äärelinnas kortermajas, kus kohe maja kõrval on võimalus koertega metsa vahel jalutamas käia. Talviku sõnul on tema 9-, 10- ja 15-aastased pojad uute pereliikmete ootel väga õhinas.



