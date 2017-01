Uudised

Tuumapommiuudis: palju kära ei millestki

Laupäev, 14. jaanuar 2017.



Autor: Sirli Tooming Laupäev, 14. jaanuar 2017. Vallo Kappak. Eile kulutulena Eesti meedias levinud teave, justkui plaaniksid kaks Saaremaa ärimeest rajada Kudjape alevikku tuumajäätmete külmutamistehase, osutus libauudiseks. Mõlemad osaühinguga Saare-Betoon seotud ärimehed kinnitasid Meie Maale, et midagi sellist kavas, mõistagi, ei ole.



“Tõde on paraku see, et rahvas usub kõike,” ütles Saare-Betoon OÜ juhatuse liige Margo Berens, kelle sõnul võib ta nähtavasti veel mõnda aega tuumajäätmete külmutamistehase kohta telefonikõnesid saada.



“Kui ma ajakirjanikult päringu sain, mõtlesin pikalt, mida vastata,” meenutas Saare-Betoon OÜ teine juhatuse liige Vallo Kappak mõne päeva tagust e-kirjavahetust. “Mul on mitu ettevõtet nii mandril kui Saaremaal. Kõikjal mujal Eestis kajastab ajakirjandus minuga seotud tegemisi korrektselt, vaid üks Saare maakonna väljaanne on mu siinsete ettevõtete mainet aastate vältel negatiivseks kujundanud. Hoolimata minu ütlustest kirjutanud seda, mida soovib, väänates nõnda tegelikkust. Seetõttu saatsingi selle väljaande ajakirjanikule vastuseks üle võlli info, lootes, et ta taipab isegi selle absurdsust ning loeb sealt välja minu soovimatust temaga suhelda. Lootsin, et ajakirjanikul on natukenegi huumorimeelt.”



Kohalike tugev vastuseis



Palju kära tõusis Saare-Betoon OÜ huvist Kudjape kinnistu detailplaneeringu uuendamise soovi vastu. Kaks aastat tagasi otsis ettevõte kinnistut, kuhu ehitada tootmissõlm. “Meil oli valida mitme krundi vahel ja enne, kui me maa soetasime, kooskõlastasime tollase Kaarma vallaga oma ideed ning küsisime, kas on mõtet detailplaneeringuga alustada või mitte,” selgitas Kappak. “Vald pidas kavatsust mõistlikuks ja teostatavaks, mille peale soetasime maatüki ning alustasime detailplaneeringuga.



Planeeringu koostamine sujus toona ladusalt kuni selle avaliku väljapanekuni. Kohalike elanike vastuseis osutus sedavõrd tugevaks, et planeeringuga jätkamine kaotas meie jaoks mõtte. Elanike vastuargumendid olid kitsast teest kuni ebainimliku müra ja tolmuni välja. Otsustasime, et pole mõtet oma närve ja ressurssi kulutada.”



Kuna 2014. aastal Kaarma valla poolt väljastatud detailplaneeringu lähtetingimused olid aegunud, esitas Kappak mullu detsembris Lääne-Saare vallale taotluse uute väljastamiseks.



Vallalt uus luba



Taotluses, mis sai tänavu 10. jaanuaril vallalt rohelise tule, on ettevõtte juhatuse liige kirjeldanud, et loobub algselt kavandatud betoonsõlme rajamisest, asendades selle keskkonda mittehäiriva tootmis- ja äritegevusega (nt ladu, töökoda).



“Teeme detaili ära ja realiseerime krundid,” täiendas Berens, kellele kuulsas artiklis sõna ei antud ning kes avaldas nördimust, et taas on tema ettevõte musta valgusesse seatud. “Oleme nii palju investeerinud, et niisama ka loobuda ei taha.”



