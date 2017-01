Uudised

Teenetemärgi kandidaatide esitamine vältab 1. veebruarini (4)

Laupäev, 14. jaanuar 2017.



Saare maavanem Kaido Kaasik ootab maakonna elanike, omavalitsuste, asutuste ja organisatsioonide ettepanekuid, keda autasustada maakonna teenetemärkidega.



Saare maakonna vapimärk antakse isikule osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks, samuti Saare maakonnale au ja tuntust toonud saavutuse tunnustamiseks.



Teenetemärk antakse isikule Saare maakonnale osutatud teenete eest või saavutuse tunnustamiseks.



Ettepanekute esitamise tähtaeg on 1. veebruar.



Mullu otsustas maavanem autasustada teenetemärkidega üheksat inimest, kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud saare arengule ja silma paistnud maakonna jaoks oluliste saavutustega.



