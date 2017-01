Uudised

Saarlased Jõgevamaal luulepäevadel

Laupäev, 14. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Eile ja täna toimuvad Jõgeval üleriigilised Betti Alverile pühendatud luulepäevad “Tuulelapsed“, kus eile õhtul astusid üles ka Saaremaa ühisgümnaasiumi (SÜG) noored.



SÜG-i Kreputlased, kelle juhendaja on Rita Ilves, esitasid Heljo Männi “Lillekarusselli“.



Osalema oodati 1.–9. klassi õpilasi ning selle aasta teema oli “Elu on täis asju – mis on mängult ja mis on päris...?!“. Esitamiseks tuli valida Heljo Männi või Henno Käo sulest kirja pandud teoseid.



Eile sai jälgida 16 etteastet, kus kümnendana astusid lavale saarlased, ja täna veel üheksat – kokku 25 esinemist. Autor: Pamela Talzi Laupäev, 14. jaanuar 2017.SÜG-i Kreputlased, kelle juhendaja on Rita Ilves, esitasid Heljo Männi “Lillekarusselli“.Osalema oodati 1.–9. klassi õpilasi ning selle aasta teema oli “Elu on täis asju – mis on mängult ja mis on päris...?!“. Esitamiseks tuli valida Heljo Männi või Henno Käo sulest kirja pandud teoseid.Eile sai jälgida 16 etteastet, kus kümnendana astusid lavale saarlased, ja täna veel üheksat – kokku 25 esinemist.

Veel artikleid samast teemast »