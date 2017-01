Uudised

Turvakodu saab e-poe kaudu toetada

Laupäev, 14. jaanuar 2017.



Saaremaa lemmikloomade turvakodu AnimalsLife nimelisel lehel on nüüdsest link AliExpress e-poele. Kasutades seda linki e-poodi navigeerimiseks ning sooritades selle kaudu AliExpressist ostu, saab kassikodu neli protsenti ostusummast oma hoolealuste jaoks.



“Mina olen aru saanud niimoodi, et ei ole vahet, mis kaupa tellida. Peaasi, et seda linki kasutatakse,“ ütles Saaremaa lemmikloomade turvakodu vabatahtlik Tanel Torn. Ta tõdes, et asi on väga värske, kuid samamoodi on võimalik toetada ka teisi turvakodusid.



"See on väga laiahaardeline projekt. Meile pakuti seda võimalust. Tulevikus peaks lisaks AliExpressile veel neid e-poode lisanduma," rääkis Torn. Autor: Sigrid Osa Laupäev, 14. jaanuar 2017.

