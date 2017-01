Uudised

UUS! Esimesed hülgepojad näevad peagi ilmavalgust

Reede, 13. jaanuar 2017.



Autor: Sigrid Osa Reede, 13. jaanuar 2017. Viimastel päevadel on seirekaamera näidanud pilti, kus rand on paksult täis puhkavaid hallhülgeid. Foto: ekraanitõmmis Keskkonnaamet andis eile teada, et hallhüljestel on praegu poegimisaeg ja tuletas ühtlasi meelde, et poegivaid hülgeid ei tohi häirida. Küll aga saab nende tegemisi jälgida läbi seirekaamera.



Lisaks hülgepoegadele võib hüljeste segamine poegimise ajal olla ohtlik ka inimestele, kuna loomad võivad segajat rünnata. Huvilised saavad hüljeste tegemisi jälgida seirekaamera vahendusel



Hallhüljeste seirekaamera Vilsandi rahvuspargis on viimastel päevadel näidanud pilti, kus rand on paksult puhkavaid hallhülgeid täis.



“Jää peale hülgeid otsima ei soovita ma minna kahel põhjusel. Äkki ongi hülged ja las nad siis olla. Kui õhin suureks läheb, võib ennast sättida üsna kehva olukorda,“ rääkis mereimetajate ekspert Mart Jüssi. Ta tõdes, et ehkki esimest hallhülge poega on juba nähtud, siis tegelik poegimisaeg ei ole veel kätte jõudnud.



“Kuskil jaanuari keskel tõepoolest esimesed pojad sünnivad. Hooaeg hakkab pihta järgmisel nädalal, aga need on üksikud pojad, kes sünnivad nii vara, talvel. Valdav enamus jääb veebruari viimasesse ja märtsi esimesse nädalasse. Siis sünnib ikka nii, et kohe pauguga on hunnik hülgeid maas,“ rääkis Jüssi. Tavaliselt on sel ajal kõige paremad jääolud.



Esimene enneaegne hülgepoeg, keda mõne päeva eest kaamerast sai näha, paraku ellu ei jäänud. Võimalik, et loom sündis juba surnuna. Alates hetkest, mil hülgepoega nähti, sõid kotkad ta paari tunni jooksul ära.



Hülged eelistaksid poegida külmal puhtal lumel, ent soojematel aegadel tuleb neil leppida külg külje kõrval mustal ja niiskel maapinnal lesimisega. Poristes oludes haigestutakse kergemini ning karjakesi lesides võivad suuremad isendid kogemata väikestest üle roomata.





Hallhüljeste sigimine



Emane hallhüljes sünnitab korraga ühe, väga harva ka kaks poega. Pojad kaaluvad sündides 10–12 kg. Pojad sünnivad nägijatena ja on kaetud lootevillaga, mis asendub umbes kolme nädala pärast päriskarvaga.



Laktatsiooniperiood kestab keskmiselt 17–19 päeva, selle jooksul võtavad pojad kaalus juurde 30–40 kg. Iseseisvalt toituma hakkavad pojad 1–2 kuu vanuselt.



Suguküpseks saavad emased 4–5-aastaselt, isasloomad 5–6-aastaselt. Paaritumine toimub umbes kolm nädalat pärast poegimist. Tiinus kestab 8,5 kuud, hilinenud implantatsiooni puhul 11 kuud.



