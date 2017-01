Uudised

Saaremaa silla ekspertkomisjon võtab paariaastase pausi

Reede, 13. jaanuar 2017.



Autor: MM Reede, 13. jaanuar 2017. Kadri Simson. FOTO: Delfi Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni hinnangul pole praegu mõtet jätkata Saaremaa silla rajamist analüüsiva asjatundjate komisjoni tööd, kuna püsiühenduse kavandamises on praegu paus. Komisjoni võiks ministri hinnangul taas kokku kutsuda pärast 2019. aasta riigikogu valimisi.



Simson kirjutas riigisekretärile, et Saare ja Lääne maakonnaplaneeringutes on kajastatud Saaremaa püsiühenduse maismaale ulatuvad asukohad ning edaspidiseks on kavandatud ka sisemeres riigi eriplaneeringu koostamine, mille otstarbekus tuleb analüüsimisele kõige varem järgmise transpordi arengukava koostamisel.



“Kuna transpordi arengukava uus periood algab 2021. aastast, siis ei ole vahepealsel ajal ka asjatundjate komisjonile ette näha ülesandeid, mille kohta tuleks kujundada seisukoht valitsusele otsustamiseks. Tulenevalt Saaremaa püsiühenduse kavandamise seisust ning asjatundjate komisjoni ülesannetest, ei pea ma hetkel asjakohaseks selle komisjoni jätkamist,” märkis Simson.



Samas kirjutas majandus- ja taristuminister, et püsiühenduse rajamisega seonduvate küsimuste analüüsimiseks on otstarbekas kaaluda asjatundjate komisjoni uuesti kokkukutsumist uue perioodi transpordi arengukava koostamisel pärast 2019. aastal toimuvaid riigikogu valimisi.



