Uudised

Saarlased annetasid 23 tonni riideid (3)

Reede, 13. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 13. jaanuar 2017. Foto on illustratiivne Humana teatas nädala alguses, et kogus Eestis 2016. aastal üle miljoni kilo riideannetusi. Oma panus oli ka saarlastel, kes tõid Kuressaare Humana kauplusesse eelmisel aastal ligi 23 tonni seisma jäänud riideid.



“Kuigi Humana kauplused lõpetasid eelmisel aastal annetuste vastuvõtu ruumikitsikuse tõttu, oli saarlaste roll rekordaastas arvestatav,“ ütles Humana info- ja projektijuht Mari-Helene Kaber. Ta lisas, et Humana kauplustest kogus kõige enam riideid Kuperjanovi pood Tartus, Kuressaare Humana oli auväärsel teisel kohal, jäädes Kuperjanovi poele alla vaid 1,5 tonniga.



Alates kaupluse avamisest 2011. aasta juunis on saarlased Humana kaudu taaskasutusse suunanud üle 85 tonni riideid.



Kuigi kogumistulemused on rõõmustavad, oli Humana ruumikitsikuse tõttu sunnitud lõpetama riiete vastuvõtmise ka Kuressaare poes. Kaberi sõnul on Humana mures nende linnade ja maakondade pärast, kus rõivaste uuele ringile suunamine on nüüd keeruliseks muutunud.



“Läbirääkimised kohalike omavalitsustega toimuvad pidevalt, kuid sarnast lahendust nagu Tallinnas, ei ole veel leitud,“ märkis Kaber. Nimelt on Tallinnas ja linna lähivaldades väljas Tallinna jäätmekeskuse kogumiskonteinerid, mille tühjendamine on Humana ülesanne.



“Humana tänab kõiki annetajaid ning loodab, et varsti leitakse koostöös omavalitsustega võimalus taas saarlastelt riideid vastu võtta. Iga uuele ringile suunatud ese vähendab jäätmeteket ning nõudlust uute rõivaste järele, panustades nii kogu planeedi heaolusse,“ kinnitas Mari-Helene Kaber.



2016. aastal kogus Humana sorteerimiskeskus 1 033 646 kg riideid, jalatseid, kodutekstiili. Kogumismaht kasvas 2015. aastaga võrreldes 15%. “Kuigi Humana kauplused lõpetasid eelmisel aastal annetuste vastuvõtu ruumikitsikuse tõttu, oli saarlaste roll rekordaastas arvestatav,“ ütles Humana info- ja projektijuht Mari-Helene Kaber. Ta lisas, et Humana kauplustest kogus kõige enam riideid Kuperjanovi pood Tartus, Kuressaare Humana oli auväärsel teisel kohal, jäädes Kuperjanovi poele alla vaid 1,5 tonniga.Alates kaupluse avamisest 2011. aasta juunis on saarlased Humana kaudu taaskasutusse suunanud üle 85 tonni riideid.Kuigi kogumistulemused on rõõmustavad, oli Humana ruumikitsikuse tõttu sunnitud lõpetama riiete vastuvõtmise ka Kuressaare poes. Kaberi sõnul on Humana mures nende linnade ja maakondade pärast, kus rõivaste uuele ringile suunamine on nüüd keeruliseks muutunud.“Läbirääkimised kohalike omavalitsustega toimuvad pidevalt, kuid sarnast lahendust nagu Tallinnas, ei ole veel leitud,“ märkis Kaber. Nimelt on Tallinnas ja linna lähivaldades väljas Tallinna jäätmekeskuse kogumiskonteinerid, mille tühjendamine on Humana ülesanne.“Humana tänab kõiki annetajaid ning loodab, et varsti leitakse koostöös omavalitsustega võimalus taas saarlastelt riideid vastu võtta. Iga uuele ringile suunatud ese vähendab jäätmeteket ning nõudlust uute rõivaste järele, panustades nii kogu planeedi heaolusse,“ kinnitas Mari-Helene Kaber.2016. aastal kogus Humana sorteerimiskeskus 1 033 646 kg riideid, jalatseid, kodutekstiili. Kogumismaht kasvas 2015. aastaga võrreldes 15%.

Veel artikleid samast teemast »