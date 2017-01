Uudised

Saare tudengid osalevad suurel purjeregatil (1)

Neljapäev, 12. jaanuar 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 12. jaanuar 2017. Kristen Kannik tõdes, et avamereregatil osalemine on suur väljakutse. FOTO: erakogu TTÜ Eesti mereakadeemia osaleb oma uue avamerejahiga Tuulelind rahvusvahelisel avamereregatil The Tall Ships Races. Võimalus meeskonnas kaasa sõita avanes ka mereakadeemia Kuressaare keskuse tudengitel Kristen Kannikul ja Ürgo Kardil.



Eesti mereakadeemia on tudengitele välja pannud stipendiumi, mis katab purjeõppe teooria ja praktika avamerejahil Tuulelind, koikoha jahi pardal, söögi-joogi kogu pardal oleku vältel ning tormiriiete ja -jalanõude kasutamise.

Kandideerimiseks tuli tudengitel esitada sooviavaldus motiveeritud põhjendusega. Kohti pakuti regati teisele etapile. Eelnev purjetamisoskus ei olnud vajalik.



Kristen Kannik on väikeettevõtluse kolmanda kursuse tudeng ning Ürgo Kard meretehnika ja väikelaevaehituse erialalt.



“Purjeõppe teooria ja praktika Tuulelinnul avaks mulle võimaluse saada spetsialistidelt purjeõpet ning proovida ära purjetamise plusse ja miinuseid suhteliselt pikal sõidul avamerel, et hiljem otsustada, kas soovin minna väikelaevajuhi pabereid tegema või mitte. Üldreegel ütleb, et igal õigel Saaremaa ettevõtjal peaks ka laevajuhi paber taskus olema,” rääkis Kristen.

Purjetamiskogemust avamerel tal seni ei ole.



On suur väljakutse



Kristen tõdes, et osalemine on ilmselt suur väljakutse, kuna praktika on kokku kaks nädalat ja sellele eelneb kahenädalane koolitus. Samuti on meeskonnaliikmeks olemine suur vastutus.



Ürgo tunnistas, et pole praegu väga täpselt kursis, mis teda ees ootab. Ta loodab juhendaja abil saada regatil juurde purjetamiskoolitust ja kogemust, mida seni on tal oma hinnangul pigem vähevõitu.



“Emotsioon on tore. Huvitav, ma ootan põnevusega. Seda ei oskagi öelda, kui suur see väljakutse on. Seda saab näha,” lausus Ürgo.

Mõlemad tudengid sõidavad meeskonnaliikmetena Hamstad-Kotka distantsil juba juulis.



Kaptenitena sõidavad regatil avamerejahi Tuulelind kapten ning õppejõud Ringo Liepkalns ja TTÜ Eesti mereakadeemia vilistlane, laevaohvitser Andrei Matjukov.

