Rootslased panevad Salme laevaleiu uurimisele õla alla (3)

Neljapäev, 12. jaanuar 2017.



Autor: Ines Vapper Neljapäev, 12. jaanuar 2017. Arheoloogiadoktor Jüri Peets tõdes 2010. aasta augustis, et Salme väljakaevamisel on hulgaliselt omapära. Üks neist on, et 7. sajandist pärinevad haruldased leiud asusid vähem kui poole meetri sügavusel maapinnas. Samuti leiti sealt kahe inimese vigastatud luud. FOTO: Priit Rauniste Salme külast välja kaevatud sajandi viikingileiu uurimine on riigi alarahastuse tõttu veninud, kuid jaanuari lõpuks loodetakse uurimise jätkamise rahastamiseks panna allkirjad Tallinna ülikooli ja Rootsi Uppsala ülikooli vahelisele lepingule.



Saaremaalt Salme külast 2008. ja 2010. aastal leitud kaht viikingi laevamatust on nimetatud ühtedeks viimaste kümnendite olulisemateks leidudeks, mis võiksid valgust heita Läänemere piirkonna viikingite ajaloole, kirjutab Eesti Päevaleht.



Laevad peitsid endas hindamatut leidu, kui välja kaevati ka kümnete viikingite surnukehad ning uljamad teooriad väidavad isegi, et nende seas võis olla viikingite kuningas.



Ometi on viikingileiu uurimine seni olnud tugevalt alarahastatud ja kulgenud soovitud tempost märksa aeglasemalt.



Tugevalt alarahastatud



Nüüd käivad läbirääkimised selle üle, et uurimisele paneksid õla alla nii Tallinna kui ka Uppsala ülikool.



Väikelaevaehituse kompetentsikeskus viis Kuressaares septembris läbi avalikud Salme laeva mudelkatsed.



Takistuskatsete analüüs on lõppjärgus ning esialgseid tulemusi võib oodata jaanuari teises pooles.



Praegu käivad ulatuslikud tööd, kus analüüsitakse kõike alates säilmete DNA-st kuni matusetalituse struktuurini. TTÜ Kuressaares kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskuses (käesolevast aastast tegutseb asutus mereakadeemia Kuressaare keskuse nime all – toim) uuritakse Salme laeva ennast.

Mudellaeva katsebasseinis tehakse teaduslikke katseid laeva mudeliga, mille abil peaks Salme laeva kohta teada saama, kuidas viikinglaevad meres käitusid ja millised olid nende sõiduomadused.



“Loodame siin saada lisainfot viikingilaevade kvaliteedist ja kiiruseomadustest ning võimest olla vastu lainele,” seletas kompetentsikeskuse hüdrotehnoloogia ekspert Andrey Petrov. “Nendes valdkondades saame siin kindlasti teada midagi huvitavat.”



“Enne tööga alustamist uurisime muidugi avalikke allikaid ja tuleb tunnistada, et regulaarsetest testides me märke ei leidnud,” ütles Petrov.



"Enne tööga alustamist uurisime muidugi avalikke allikaid ja tuleb tunnistada, et regulaarsetest testides me märke ei leidnud," ütles Petrov.

"Osalisi mõõtmisi on tehtud küll Taanis, Norras, Saksamaal ja Inglismaal, aga terviklikku laevamudeli omaduste testide seeriat seni pole. See asjaolu muudab meie katse ainulaadseks."

