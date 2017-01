Uudised

Ümarlaual vaeti transporti tehtud investeeringuid

Neljapäev, 12. jaanuar 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 12. jaanuar 2017. Foto: Valmar Voolaid Saaremaa Arenduskeskus koostöös Praxisega korraldas eile ettevõtjate ümarlaua, kus arutati, kuivõrd on riigi poolt transporti tehtud investeeringutest olnud ettevõtlusele kasu ja mida võiks edaspidi teha teisiti.



Ettevõtjad leidsid, et sadamate kordategemisel peaks olema tagatud ka korralik veetee. Tehniline infrastruktuur on ettevõtjate arvates hästi välja ehitatud, kuigi mitte kõik teed ei ole siiani tolmuvaba katte alla saanud.



Eile rõhutati terviklähenemist. Näiteks väikestes omavalitsustes on pea igal vallal olemas oma sadamaprojekt. Mõistlikum oleks olnud ehitada kolme valla peale üks korralik sadam.



Transpordi koha pealt tõsteti esile, et riik ostis küll raudteele rongid ja liinidele laevad, kuid lennukeid ei osta. Kasutusel olevad vanad lennukid on ettevõtjate meelest aegunud nii suuruselt kui mahult.



Tootjad pidasid eelmise ülevedaja poolt saavutatud praamiliikluse kvaliteeti piisavaks, pigem mõjutab transpordi jaoks tehtavaid investeeringuid tööjõu ja riigi poolt loodud töökohtade olemasolu saarel. Praamiga üleveo maksumust ei pidanud tööstusettevõtjad kriitiliseks. Samas rõhutasid kõik osalejad, et erinevate liinide puhul tuleks asjad pikemalt ette planeerida. Miks ei võiks juba praegu olla tehtud uue perioodi lennuliinide hange, samuti Sõru-Triigi parvlaevaliini hange ning miks ei ole paigas graafikud? Nii saaksid turismiettevõtjad rohkem asju ette planeerida.



Ettevõtjad leidsid, et igasugune ühistransport peab olema omavahel kooskõlas, et inimesed teaksid, kuidas ühest punktist teise liikuda.



Niiöelda õhku jäi see, kas maakonnast välja minevate laeva- ja lennuliinide puhul ikka maksaks oodata nii kaua, kuni eraettevõtjad tulevad? Kui liine tahetakse, peaks mõtlema ajutise, mõned aastad kestva toetuse võimalusele.

