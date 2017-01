Uudised

Kipsis sõrmega Andi Noot jooksis üle Tiidrek Nurme Eesti siserekordi

Neljapäev, 12. jaanuar 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 12. jaanuar 2017. Kipsis sõrmega Andi Noot eile Lasnamäe kergejõustikuhallis pärast rekordjooksu. FOTO: Liina Tšernov Andi Noot jooksis eile Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis vaatamata kipsis sõrmele üle teisele saarlasele Tiidrek Nurmele seni kuulunud 1500 m Eesti siserekordi.



Eilsest Andi Nooda nimel olevad Eesti siserekordi numbrid on 3.44,63, millega Noot kerkis hetkel Euroopa tänavuse sisehooaja edetabeli liidriks.

Varasem, 2011. aastast Tiidrek Nurmele kuulunud rekord 3.46,10 püsis viis aastat.



Noot alustas jooksu pöörase kiirusega, läbides esimesed 400 m ehk kaks ringi 56 sekundiga. “Jänesed” Olavi Allase ja Keio Kits pidid plaani kohaselt ees tempot tegema esimese kilomeetri, kuid Nooda kiire algus sundis nad pärast 600 m läbimist kõrvale astuma.



Andi Noot ise on eilses jooksus pettunud, sest sise-EM-i norm 3.44,00 jäi täitmata.



“Ma ei läinud Eesti rekordi järele, vaid EM-i norm oli eesmärk. Ehmusin kõvasti ära, kui mõlemad tempomeistrid 600 m peal maha astusid ning mul jäi peaaegu kilomeeter üksi “raiuda”. Üksi 3.44 joosta näitab, et võimu on mehesti ja hammas läks täna väga verele,” rääkis Noot.



Saarlane loodab, et Liina Tšernov aitab tal jaanuari lõpus Prantsusmaale kiirele 1500 m jooksule peale ja nii saab ta eilsed vead parandada.



Ehk jäid eile sise-EM-i normist puudu olevad 63 sajandikku kipsis sõrme taha?



Lõi kirvega metsatööl sõrme pihta



Nooda sõnul lõi ta pühapäeval kirvega näpu pihta, kui mandril puid lõhkus.

“Lõin näpu peaaegu maha ja luu katki,” rääkis Noot.



Pärast juhtumit käis ta haiglas erakorralise meditsiini osakonnas, kus tal sõrmest pilti tehti, puhastati ja lahasesse pandi. Enne jooksu mainis ta rahustuseks, et ega see lahases sõrm teda jooksmast küll sega ning hoogu maha ei võta.



“Valu on ajutine nähtus ja see mind ei häiri, kui mul on vaja kiiresti joosta,” kostis Noot.



Rekordjooksu raja kõrvalt, stopper käes, jälginud treener Andel Pärna hinnangul läks jooks algul tõesti liiga kiireks. Tempomeistrite Olavi Allase ja Keio Kitse vedamisel läbiti esimesed 600 m ajaga 1.25.



“Normaalne oleks olnud 1.27–1.28-ga. Tulevikku silmas pidades kasulik jooks,” kiitis Pärn. 1000 m kattis Noot 2.27-ga, mis on samuti sekundi jagu kiirem kui prognoosis Noot.



“Tubli, et Andil tempo ära ei kukkunud ja ta üksi lõpuni vastu pidas,” lisas Pärn.



Tiidrek Nurme ei üllatunud



Kuigi sise-EM-i norm jäi Noodal eile 63 sajandiku kaugusele, usub Pärn, et tema õpilane on selle täitmiseks suuteline. Normi täitmiseks on Andi Noodal aega kuni 23. jaanuarini.



“Teeme paar nädalat trenni, kuni veebruarini, siis otsime kusagil võistluse, kus norm ära täita,” lausus Pärn.



1500 m eelmise Eesti siserekordi omanikul Tiidrek Nurmel on hea meel, et teine saarlane tema nimel olnud rekordi üle jooksis.



“Kuidagi on nii juhtunud, et praeguse Eesti kõigi aegade edetabelis domineerivad saarlased. Andi on andekas, töökas ja tahtejõuline jooksumees. Seega ei ole uus Eesti rekord üllatus minu jaoks. Ma siiralt loodan, et Andi unistus joosta Euroopa sisemeistrivõistlustel täitub,” ütles Tiidrek Nurme.

Ta usub, et eilne rekordjooks ei jää Andi Nooda viimaseks sõnaks sellel sisehooajal.



