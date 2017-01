Uudised

Kapten Peeter Sepp: pean Tõlluga veel harjuma (14)

Neljapäev, 12. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 12. jaanuar 2017. Kapten Peeter Sepp nendib, et Tõllu käsitsemine on väga mugav ja laev reageerib hästi. FOTO: Valmar Voolaid Esmaspäeval uue parvlaeva Tõll “parkimisega” Virtsu sadama kai äärde veidi hätta sattunud kapten Peeter Sepp ütles Meie Maale, et kuigi peab alusega veel kohanema, on selle käsitsemine lausa lust.



Peeter Sepp tõdes, et kuigi ta oli suurendatud tähelepanu jaoks vaimu valmis pannud, ei osanud ta siiski arvestada, et sedavõrd suur ajakirjanike ja huviliste vägi iga tema liigutust põnevusega jälgis.



Juba 1993. aastast merd seilanud Sepal on reisilaevade kogemust 21 aastat, sellest suurema osa aega töötas ta Tallinkis. Kaptenina on ta teeninud alates 2013. aastast.



“Soome lahel olin Helsingi liinil tüürimehena kümme aastat, iga päev oli üks reis. Seal oli konkreetsust rohkem, sest kõik päevad olid sarnased,” tõi Sepp välja, et Tõllu toomist toonasega ei anna võrrelda, sest nüüd oli tegu ühekordse pikema reisiga.



Parvlaeva kohta oskas kapten ainult kiidusõnu öelda. “See on väga hästi juhitav ja allub kohe käsklustele – ei mingit isetegevust,” oli ta rahul.



Reisijate vaatevinklist on Sepa sõnul uues laevas rohkem valgust kui varem Saaremaa liini teenindanud alustel. Samuti on mõeldud reisijate erinevatele vajadustele. “Ruumi on rohkem ja ma arvan, et inimesed leiavad endale ka rohkem tegevust,” sõnas ta.



Sujuv tulek



Poolast Remontowa laevatehasest alanud reis kestis täpselt ööpäeva. Sõitma hakates oli merele väljudes ilm ilus. Põhja poole tulles Läti ranniku ääres hakkas tuul laeva kõigutama, kuid tormiks ei saanud seda nimetada.

“Üldiselt olid väga soodsad ilmastikutingimused. Esimene jää tuligi alles Väinamerre jõudes Viirelaiu kandis,” lausus mees.



Juba enne, kui laev tööle hakkas, olid navigatsiooniseadmed paigas ning kaptenid said rahulikult nende omapärasid ja nuppude asukohti selgeks õppida. Siiski on Sepp kindel, et kogu meeskonnal läheb veel tükk aega harjutamist, et kõik une pealt selgeks saada.



Paarike Tõll ja Piret on karakteristikutelt ja mootoritelt ning muus osas suuresti ühesugused laevad, kuid Sepp nentis, et eks mõned detailid võivad ka erineda.

“Piret oli veel sellises staadiumis, et detailseid erinevusi oli vara näha. Teise laeva ehitamisel võetakse arvesse vigu, mis tehti esimese laeva ehitamisel,” pakkus ta ja lisas lõbusalt, et kuigi üritatakse, ei välista ta, et nad ei korda vigu.

Selle kohta, kuidas tekkis noormehel soov merendust õppida, lausus ta, et kuigi suguvõsas meremehi on, tuli tal selline mõte koos ühe klassivennaga ja nii nad selle teoks tegid ning nüüdseks peavad mõlemad kapteniametit.



