Hahad viisid kokku Saaremaa ja Venemaa (7)

Neljapäev, 12. jaanuar 2017.



Äsja sai ajaloolane Bruno Pao üllatuse osaliseks, kui talle saadeti Venemaalt hahkade-teemaline meil.



Nimelt andis Saaremaa Merekultuuri Selts (SMS) 2001. aastal Vilsandi majakavahist ja ornitoloogist Artur Toomist (1884–1942) välja raamatu, mille koostas Bruno Pao. Kuidagi oli see raamat sattunud Venemaale ja 2012. aastal avaldas Vene ornitoloogide ajakiri refereeringu sellest trükisest.



Seda juhtus lugema bioloog ja teaduskirjanik Aleksandra Gorjaško, kes elab Murmanski oblastis ja uurib Kandalakša looduskaitsealal muu hulgas hahkasid.

“Sain aru, et ta kirjutab suurt raamatut inimeste ja hahkade vahelistest suhetest, kuidas nende lindude populatsioone elab inimeste läheduses ja mismoodi inimesed on hahkasid uurinud,” selgitas Pao.



Kuna ka Toomist kirjutatud raamatus on palju juttu hahkadest, siis soovis uurija saada lisateavet ning ka fotosid.



“Kandalakša on hahkade päriskodu, aga kuna on ülemaailmne soojenemine ja Arktikasse on soe kliima tulnud, siis selle soojenemise tagajärjel on hahad sinna pidama jäänud ega rända enam välja. Vilsandil on veel üksikud talvituvad hahad ja neid isegi enam ei loendata ega tehta uurimistööd. Toomi ajal aga tehti seda põhjalikult ja 1910. aastal moodustati Toomi eestvõttel hahkade kaitseks Vaika loodusreservaat. Kuna olime ju tollal Tsaari-Venemaa osa, siis nad ei saa oma raamatu koostamisel ilma meieta hakkama,” lisas Pao.

SMS-ile on see muidugi tore tunnustus, et nende eestvedamisel koostatud raamat on pälvinud nii tõsist huvi.



"Kui me räägime tihti sellest, et Venemaaga on meil suhted halvad, siis on tore teada, et teaduse vallas selline koostöö veel toimib ja nüüd on teaduslik kontakt ka Saaremaaga. Saatsin neile kaks fotot Toomist ja lisainfot ning täna (kolmapäeval – toim) sain oma kirjale juba vastuse ja suhtlus jätkub," rõõmustas Pao.

