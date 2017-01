Uudised

Tõll katsus Virtsu kai ära (14)

Teisipäev, 10. jaanuar 2017.



Autor: Heli Salong Teisipäev, 10. jaanuar 2017. Perekond Tammsalu oli uut laeva vaatama tulnud täies koosseisus: pereema Monika, isa Lembit, suurem tütar Miina ja väiksem Elli, maha ei jäänud ka vanaema Tatjana. Pere elab Virtsus ja kodust tuldi välja siis, kui Tõll tervituseks üsna mehist vilet laskis. Pere ise sõidab Saaremaa vahet umbes kaks korda aastas, aga uue laeva üle on ikka hea meel. FOTO: Valmar Voolaid Eile pärastlõunal saabus Virtsu sadamasse parvlaev Tõll, mis pühapäeval alustas teekonda Poolast Remontowa laevatehasest Eestisse. Laeva pardal oli kokku 13 meeskonnaliiget ja laeva kapten on Peeter Sepp.



Ajakirjanikel võimaldati teha laevale kiirvisiit ja Virtsus oli kohal ka TS Laevade juhatus.



Poolast ööpäeva teel olnud laev käitus kapteni sõnul väga mõistlikult ja kuskilt mingit viga ei avastatud. Küll aga tekkis väike tõrge Virtsus, kus uuele laevale ette nähtud kai jäi jääolude tõttu kättesaamatuks.



Ukerdas ja puksis Tõll jääsupis mis ta puksis, aga lõpuks langetati otsus, et kuna Tõll on tunduvalt pikem kui Hiiumaa, siis tehti vangerdus ja uus praam suunati parvlaeva Hiiumaa kai äärde. Seejärel õnnestus Tõll rahulikult silduma panna. Napisõnaline kapten pikka juttu ei ajanud, vaid mainis, et teekond Poolast siia oli soodne, keskmine kiirus oli 14 sõlme ja tuul tagant.

Kapten tegi kohal olnud ja ootamisest läbinisti külmunud ajakirjanikele kiire ekskursiooni laevas ja poseeris ka kaptenitoolis.



Ilusam kui Leiger



Uus laev tundus esmapilgul täitsa tipp-topp. Poolakad olid isegi pistikupesi nii palju seina pannud, et ajas lausa muigama.



Ühe erinevusena vanadest praamidest toodi välja see, et laste mängunurk asub nüüd esimesel tekil.



Uut parvlaeva vaatama tulnud ja Leigriga juba mitu korda sõitnud Hiiumaa ajakirjanik Urmas Lauri tunnistas, et saarlastel on vedanud, sest sinine laev on ilusamat värvi kui hiidlaste roheline.



Kuid Leigri kohta polnud tal ka ühtegi halba sõna öelda.



Pärast paaritunnist peatust liikus laev edasi Tallinnasse. Tallinnas toimub laeva ettevalmistamine liiniliikluseks: sisustatakse kohvik, kauplus, lastetuba, paigaldatakse WiFi-seadmed, info- ja disaingraafika, toimuvad õppused meeskonnale ja teenindajatele. Virtsu-Kuivastu liinile asub laev jaanuarikuu teises pooles.



