Vastlakuklite müük läks lahti

Teisipäev, 10. jaanuar 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 10. jaanuar 2017. Marii (vasakul) ja Inge Vanalinna kohvikust tõdesid, et vastlakuklid on kuum kaup ja iga päev küpsetatakse pisut suurem kogus vahukoorehõrgutisi. FOTO: Sigrid Osa Möödunud nädala kolmapäeval hakati Vanalinna kohvikus juba vastlakukleid müüma. Vastlapäev on sel aastal 28. veebruaril. Vanalinna kohviku klienditeenindaja Marii ütles, et selles ei ole midagi ebatavalist, igal aastal hakkavad nad kukleid nii vara pakkuma. Praegu on vastlateni jäänud pisut alla poolesaja päeva.



“Hakkame alati jaanuaris vaikselt pihta, et viia inimesed vastlate meeleolusse,” selgitas Marii. Esimese portsuna tehti 40 kuklit, mis müüdi läbi paari tunniga. Iga päev suurendatakse kuklite kogust vähehaaval, kuid õhtuks on letid vahukoorehõrgutistest alati tühjad. Marii kinnitas, et kukleid saab kindlasti kuni vastlapäevani ja võimalik, et kauemgi.



Kessu ja Koidutähe kohvikust öeldi, et nemad ei ole vastlakukleid veel pakkuma hakanud. Ka Helina pagarikoja omanik Helina Mäekivi ütles, et ootab veel vastlakuklite tegemisega ja ilmselt hakkab neid pakkuma alles veebruari algul.

