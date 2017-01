Uudised

Saarlased harjutavad Utriaks

Teisipäev, 10. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 10. jaanuar 2017. Gunnar Havi. FOTO: Valmar Voolaid Kolmapäeval harjutab neljaliikmeline võistkond kaitseliitlasi Karujärve kandis nädala lõpus toimuvaks Utria dessandile pühendatud patrullvõistluseks.



Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Gunnar Havi kinnitas, et Karujärve kandis viib võistkond läbi väikese eelsoojendava lasketreeningu.



Utria harjutused viiakse läbi nagu traditsioon ette näeb. “Distantsil on erinevad ülesanded ning vastutegevus kimbutab võistkondi, sundides neid liikuma rohkem asulatest ja sõlmpunktidest eemal. Tuleb ette ka meditsiiniülesandeid, laskmisi ja miinivälja ületamisi,” lisas Havi.



