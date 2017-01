Uudised

Vabatahtlikud merepäästjad harjutasid ja õpetasid teisi

Teisipäev, 10. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 10. jaanuar 2017. Kuressaare allüksuse õppepäev läks õnneks – oli sobiv jää ja tegevustesse sai kaasata ka publikut. FOTO: SVMS Nädalavahetus oli Kuressaare vabatahtlikel merepäästjatel tihe – laupäeval koolitati inimesi Rüütli spaas ja pühapäeval kasutati jääkaane all olevat merd meeskonna treenimiseks.



Laupäeval korraldati Rüütli spaas klientidele teabe- ja ohutuspäev. Saaremaa vabatahtlike merepäästjate esindaja Maidu Lempu kinnitas, et spaahotellidega saadi kokkuleppele, et vabatahtlikud merepäästjad saavad kasutada Rüütli spaad veeharjutusteks ning vastutasuks korraldavad päästjad veekeskuse klientidele teabe- ja ohutuspäevi.



Merepääste seltsi tehniline assistent Annely Enke ütles, et õpetusi käisid jagamas peale tema veel kolm seltsi tegevliiget ja natuke abistasid ka paar uut liiget. Järgmine õppepäev peaks aset leidma veel selle kuu lõpul.



Osalejaid oli esimese korra kohta Enke hinnangul piisavalt – paarkümmend inimest. Koos käidi läbi põhitõed ja prooviti, mismoodi on päästevestiga vette hüpata. “Tuli välja, et inimesed ei tea, et päästevesti selga pannes tuleb nöör läbi luku rõnga panna, et lukk lahti ei läheks,” nentis ta.



Pühapäeval kasutasid vabatahtlikud aga Kuressaare jahi-sadamas ära möödunud nädala külma ilma ja tekkinud jääd. “Oli hea võimalus harjutada ning tegevusi meelde tuletada, sest mullu oli jää poolest kehv aasta,” tõdes Enke.

Päästa pole lihtne



“Inimesed tulid uudistama ja et nad seal niisama ei mõtleks, mida need imelikud sealt jääaugust otsivad, selgitasin neile, mida tehakse ja miks ning millised on ohud jääl,” seletas Enke agaralt.



Veebruaris toimub Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi (SVMS) liikmetele suurem jäältpäästekoolitus, kus professionaalsed koolitajad tulevad oma tarkusi jagama. “Nagu meditsiiniski, on tähtis, et kui sa ei harjuta, kipub kõik peast minema,” tõdes Enke.



SVMS Kuressaare allüksuse juht Kaupo Heinlaid rõhutas, et kui keegi peaks minema abivajajat päästma, tuleb jälgida, et ise väga jää servale ei läheks. “Pigem kasutada mingit abivahendit, et seda eemalt ulatada või visata – meie kasutasime viskeliini,” ütles ta.



