Käthe Pihlak asub tööle linnavalitsusse

Teisipäev, 10. jaanuar 2017.



Käthe Pihlak. FOTO: Valmar VOolaid Linnavalitsuse koostööprojektide koordinaatoriks valiti kolme kandidaadi hulgast senine Kuressaare Kultuurivara juhataja Käthe Pihlak.



Linnapea Madis Kallase sõnul rääkis Pihlaku kasuks laiapõhjaline töökogemus, kohalike olude ja kultuurivaldkonna väga hea tundmine ja varasem töötamine linna struktuuris.



“Otsustasin sellele kohale kandideerida, sest tööpakkumine oli motiveeriv, vastates minu oskustele ja ootustele. Kultuurivara juhatajal tuleb tihti ka õhtusel ja töövälisel ajal töötada ning väikese lapse ja pere kõrvalt on uus töö sobivam,” sõnas Pihlak, kes viibis seni lapsehoolduspuhkusel.



Enne Kuressaare Kultuurivara juhatajaks saamist töötas Pihlak pikka aega Saaremaa Spordiliidu projektijuhi ja hiljem ka peasekretärina ning oli aastatel 2008–2014 Eesti spordiregistri Saare maakonna spordiklubide juhtisik. Eelnevalt on Pihlak töötanud ka Vanemuise teatris, Eesti Autorite Ühingus, ajalehes Oma Saar kultuuritoimetajana jm. Käthe Pihlak on lõpetanud Tartu ülikooli teatriteaduse erialal.



Tema põhiülesandeks saab koostöö koordineerimine ja korraldamine kultuuri-, spordi-, loomemajandus- ja turismiorganisatsioonide ning Saaremaa Muuseumiga.



Samuti hakkab ta nõustama hallatavaid asutusi projektitaotluste koostamisel ja projektide elluviimisel ning korraldab linna kaasava eelarve menetlemist.

