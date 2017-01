Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 10. jaanuar 2017.

FOTO: Valmar Voolaid

Töö hõlmab raekoja teise korruse ruume ning ülesandeks on sisustuse, seni puuduva ventilatsioonisüsteemi, elektrivarustuse jm projekteerimine. Hanke tulemused kinnitab linnavalitsus tänasel istungil.Sõlmitava hankelepingu kestus on neli kuud, ehitushanke saab korraldada eeldatavasti mais ja ehitustööde orienteeruv algusaeg on 1. juulil.