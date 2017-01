Uudised

Ministeeriumil puudub õigus trahvida

Teisipäev, 10. jaanuar 2017.



Autor: MM Teisipäev, 10. jaanuar 2017. Rasmus Ruuda. FOTO: MKM Reedel tehniliste rikete tõttu seisma jäänud Sõru-Triigi parvlaev Subsea Seven sattus pühapäeval taas hätta, jäädes sarnaselt varasemale taas mitmeks tunniks merele triivima, mistõttu venisid mõlemal päeval reisid pea kolmetunniseks.



Kihnu Veeteed teatas pühapäeval, et tehniliste probleemide ja raskete ilmastikuoludega seoses tühistati merel seisma jäänud parvlaeva kella 9.30 väljumine Triigist.



Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda ütles, et antud juhul ei ole ministeeriumil õigus vedajat reiside ärajäämise eest trahvida.



Ruuda sõnutsi ei ole avaliku teenindamise lepingu kohaselt parvlaeva tehnilise rikke korral sõidugraafiku-järgse reisi ärajätmine hõlmatud leppetrahviga esimese 48 tunni jooksul.



