Parvlaev seiskus taaskord merel

Esmaspäev, 09. jaanuar 2017.



Autor: MM Esmaspäev, 09. jaanuar 2017. Reedel triivis parvlaev Subsea Seven mitu tundi Triigi ja Soela vahel. FOTO: Valmar VOolaid Sõru-Triigi laev jäi taas merel seisma, reis venis kolmetunniseks. Kihnu Veeteed teatasid eile oma kodulehel, et Sõru-Triigi liinil on häired. Tehniliste probleemide ja raskete ilmastikuoludega seoses tühistati merel seisma jäänud parvlaeva Subsea Seven kella 9.30 väljumine Triigist.



Parvlaev Subsea Seven väljus eile hommikul kell 8.15 Hiiumaalt Sõru sadamast ja asus teele Triigi poole. Reis pidi kestma üle tunni aja, kuid umbes poolel teel jäi mootor seisma ja kuna probleemi lahendamine võttis aega, venis reis pea kolmetunniseks. Laev sildus Saaremaal Triigi sadamas enne kella 12.

Reisi venimise tõttu tuli Kihnu Veeteedel tühistada Triigist kell 9.30 väljuma pidanud reis.



Sama laev jäi merele mitmeks tunniks triivima ka reedel. Laev väljus ka siis kell 8.15 Hiiumaa sadamast. Umbes tund aega hiljem läksid tuled 30 sekundiks kustu. Selgus, et mootor jäi seisma ning selle käivitamine ei õnnestunud. Reisijad olid rahulikud ja positiivsed, laevafirma kulul toimus toitlustamine.



Mitu tundi merel



