Uudised

Kadunud koer Virru kodus tagasi (4)

Esmaspäev, 09. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ene Kallas Esmaspäev, 09. jaanuar 2017. Berni alpi karjakoer Virru on õnnelikult kodus tagasi. FOTO: erakogu Neljapäeval Keskranna külas kaduma läinud Berni alpi karjakoer Virru on kodus tagasi.



Laupäeval teatas perenaine Kerstin Heinsaar sotsiaalmeedia vahendusel rõõmsa uudise.



“Virru on terve, puhas, karv on kohev ja kuiv, karval on vaid veidi koppind lõhn juures, Virru on puhanud, süüa ja juua ei soovinud, mis näitab et ta on olnud kellegi juures,” sõnas ta. Koer olnud ülevoolavalt rõõmus kojusaabumise puhul.

“Mul on hea meel, et ta on olnud hoitud ja kõige parem meel selle üle, et ta on kodus,” ütles perenaine ning lubas, et Virru saab omale külge GPS seadme ja maja kaamerad.



Nimelt kahtlustas pererahvas seda, et koer on varastatud. Koera kadumisele eelnenud või samal päeval olevat naaber näinud nende maja juures sõitmas võõrast tumedat Honda CRV laadset autot. “Alust vargust kahtlustada annab ka see, et päevavalgel aeda kontrollides ei olnud kusagil näha jälgi, et koer oleks aia alt läbi pugenud ja aed kusagilt katki ka ei ole,” rõhutas pererahvas.



Kerstin Heinsaar tänab kõiki, kes elasid kaasa koera kadumisele. Laupäeval teatas perenaine Kerstin Heinsaar sotsiaalmeedia vahendusel rõõmsa uudise.“Virru on terve, puhas, karv on kohev ja kuiv, karval on vaid veidi koppind lõhn juures, Virru on puhanud, süüa ja juua ei soovinud, mis näitab et ta on olnud kellegi juures,” sõnas ta. Koer olnud ülevoolavalt rõõmus kojusaabumise puhul.“Mul on hea meel, et ta on olnud hoitud ja kõige parem meel selle üle, et ta on kodus,” ütles perenaine ning lubas, et Virru saab omale külge GPS seadme ja maja kaamerad.Nimelt kahtlustas pererahvas seda, et koer on varastatud. Koera kadumisele eelnenud või samal päeval olevat naaber näinud nende maja juures sõitmas võõrast tumedat Honda CRV laadset autot. “Alust vargust kahtlustada annab ka see, et päevavalgel aeda kontrollides ei olnud kusagil näha jälgi, et koer oleks aia alt läbi pugenud ja aed kusagilt katki ka ei ole,” rõhutas pererahvas.Kerstin Heinsaar tänab kõiki, kes elasid kaasa koera kadumisele.

Veel artikleid samast teemast »