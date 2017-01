Uudised

Orissaare muusikakool saab digiklaveri

Esmaspäev, 09. jaanuar 2017.



Autor: Sigrid Osa Esmaspäev, 09. jaanuar 2017. Martti Nõu. Orissaare muusikakool sai möödunud aastal värskelt remonditud ruumid, projektide kaudu erinevaid pille ja juba lähinädalatel lisandub nende hulka digitaalne klaver, mille tarbeks saadi toetust Hooandja portaali kaudu.



Digitaalset klaverit hakatakse kasutama muusikakoolis klaveri õppimiseks ning sellega saab käia hõlpsasti ka majast väljas esinemas.



Klaver telliti ära sel nädalal. Pill leiab igapäevast rakendust kohe, kui see on kohale jõudnud, õpilased ootavad seda juba pikisilmi. Klaveriprojekti toetas 26 hooandjat, kokku koguti 965 eurot.



Orissaare muusikakool saadab igale annetajale kingituseks e-postiga mp3-formaadis audio-tänukaardi, mille salvestavad sellesama uue digiklaveri ja lauljate abiga kohe, kui pill on käes.



“Laulude osas loodame enda loovuse peale. Sõnalise osa plaanime juba enne ette valmistada nii palju kui võimalik. Kui klaver kohale on jõudnud, hakkame neid järjest tegema,” rääkis Orissaare muusikakooli direktor Martti Nõu.



Tänukaardid saadetakse toetajatele jaanuaris-veebruaris. Kaardid kujutavad endast personaalset nimelist laulujuppi. Laulujupi pikkus sõltub toetussummast.

Lood valmistatakse õppetöö osana ja direktor ütles, et projekti püütakse kaasata palju õpilasi. Gümnasistide seast püütakse leida sõnalise osa koostaja, kel häid värsse varrukast raputada. Orissaare muusikakoolis on pisut üle 20 klaveriõpilase, kes uut pilli mängima hakkavad.



