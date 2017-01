Parvlaev Tõll alustas Poolast koduteed

Uudised

Esmaspäev, 09. jaanuar 2017.



Autor: MM Esmaspäev, 09. jaanuar 2017. Parvlaev Tõll väljus eile Eesti aja järgi kell 14 Poolast Remontowa laevatehasest ning alustas teekonda Eestisse. Laeva pardal on kokku 12 meeskonnaliiget.



Laevakapteni Peeter Sepa sõnul kulub heade ilmastikutingimuste korral Eestisse jõudmiseks orienteeruvalt ööpäev. Laeva esimene peatus Eestis on Virtsu sadam, kuhu



Laevakapteni Peeter Sepa sõnul kulub heade ilmastikutingimuste korral Eestisse jõudmiseks orienteeruvalt ööpäev. Laeva esimene peatus Eestis on Virtsu sadam, kuhu jõutakse esmaspäeval. Pärast paaritunnist peatust liigub laev Virtsust edasi Tallinnasse. Tallinnas toimub laeva ettevalmistamine liiniliikluseks: sisustatakse kohvik, kauplus, lastetuba, paigaldatakse wifi-seadmed, info- ja disaingraafika, toimuvad õppused meeskonnale ja teenindajatele. Virtsu-Kuivastu liinile asub laev jaanuarikuu teises pooles.

