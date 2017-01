Uudised

Kuressaare Linnateatril uus koduleht

Esmaspäev, 09. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Esmaspäev, 09. jaanuar 2017. Kuressaare Linnateatril on Zukker Disaini abiga valminud uus koduleht , mis asub aadressil www.klteater.ee.



Teatrirahvas avaldas lootust, et ülevaade meie tegemiste kohta on nüüd veidi kompaktsem ja info kergemalt leitav.



Kuna vanalt lehelt uuele üleminek oli sõna otseses mõttes “astumine uude sajandisse”, siis palub teater ette vabandust kui lehe haldamisse sisseelamisel võib esineda veel mõningaid viperusi. Teatrirahvas avaldas lootust, et ülevaade meie tegemiste kohta on nüüd veidi kompaktsem ja info kergemalt leitav.Kuna vanalt lehelt uuele üleminek oli sõna otseses mõttes “astumine uude sajandisse”, siis palub teater ette vabandust kui lehe haldamisse sisseelamisel võib esineda veel mõningaid viperusi.

Veel artikleid samast teemast »