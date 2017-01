Uudised

Reisijad veetsid praami rikke tõttu päeva merel

Laupäev, 07. jaanuar 2017.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 07. jaanuar 2017. Kalalaev Amazon (vasakul) pukseeris Subsea 7 tagasi Sõru sadamasse. Foto: Valmar Voolaid Eile hommikul kadus Sõru-Triigi vahel sõitval parvlaeval Subsea 7 elektrivool ega töötanud peamasin. Sõrust väljunud alus pukseeriti alles õhtupoolikuks sinna tagasi.



Rikke tagajärjel jäi kella 8.15 ajal Sõrust väljunud Subsea 7, mille pardal viibis 26 reisijat, neli meeskonnaliiget ja 16 sõidukit, viie miili kaugusele triivima. “Peakilbis tekkis mingil põhjusel lühiühendus ja elektritoide kadus ära ning seetõttu ei saanud käivitada ka peamasinat,” ütles AS-i Kihnu Veeteed juhatuse liige Andres Laasma.



Kalalaev Amazon pukseeris Subsea 7 tagasi Sõru sadamasse, see jõudis sinna kella 15.45 paiku. “Kuna jää on Triigi pool paksem, siis me ei julgenud ette võtta laeva Triigi poole pukseerimist. Ohtude vältimiseks võttis kapten vastu otsuse viia laev tagasi Sõrusse,” rääkis Laasma.



Neile reisijatele, kel tekkis vajadus Hiiumaal kuhugi edasi saada, pakkus Kihnu Veeteed võimalust bussisõiduks. Lisaks said Subseal viibinud reisijad firma kulul süüa.



