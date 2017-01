Uudised

Õpetaja konkurss ei vastanud nõuetele (29)

Laupäev, 07. jaanuar 2017.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 07. jaanuar 2017. Tiia Kobin ei olnud nõus Salme kooli direktori kohusetäitjana jätkama. Foto: Valmar Voolaid Saare maavalitsus leidis, et Salme põhikooli poolt matemaatika-füüsikaõpetaja leidmiseks korraldatud konkurss ei vastanud nõuetele, mistõttu tuleb koolil välja kuulutada uus.



22. detsembri Meie Maas ilmus kuulutus, milles avaldatu kohaselt võtab Salme kool alates 9. jaanuarist tööle matemaatika-füüsikaõpetaja koormusega 11 tundi nädalas.



Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja hariduse alal Meelis Kaubi sõnul olid konkursil mõningad puudused. Talle tehti ka vastavasisuline järelepäring, et sellele saaks anda õigusliku hinnangu.



“Kui õpetaja koht on vaba, siis tuleb sellele avalikult välja kuulutada konkurss, mille kord peab olema koolis kinnitatud. Kuulutuses oli märkimata jäetud, mis kuupäevaks ja millised dokumendid tuleb esitada,” selgitas Kaubi.

Taoline kuulutus tekitab tema arvates küsimuse, kas tegemist on üldse konkursiga.



Kaubi tegi Salme koolile ettepaneku kuulutada õpetaja leidmiseks välja uus konkurss. “Mis puudutab ajutist asendamist kuni konkursi tulemuste selgumiseni, siis see on kooli ja koolipidaja asi. Kui asendaja leitakse, on see väga hea, sest õpilased ei pea ilma matemaatikatundideta jääma,” ütles Kaubi.

Juhul, kui tundide arv jagatakse olemasolevate õpetajate vahel, ei ole konkurssi vaja.





“Kui tahetakse inimest väljastpoolt kooli tööle võtta, tuleb kuulutada välja konkurss,” lisas Kaubi.

Igaüks saab aru, et kui kuulutus ilmub ajalehes, otsitakse õpetajat väljastpoolt kooli.



Tööle või mitte?



Kuulutuse peale oma paberid kooli saatnud Salme kooli endisele direktorile Marika Pütsepale (helistajaks Pütsepa sõnul Tiia Kobin) tehti eile hommikul Salme koolist kõne ja paluti tal alates esmaspäevast olla asendusõpetajana tööl tähtajalise lepinguga kuni uue konkursi tulemuste selgumiseni. Pütsep oli valmis kooli minema ning andis selleks ka oma nõusoleku.



Marika Pütsep tahtis eile teada saada, kust ta koolimaja võtme saab, et esmaspäeval kooli minna, kuid lõuna ajal saatis õppealajuhataja Marina Maasik talle sõnumi, et olukord on muutunud ja infot annab koolipidaja. Pütsepale jäi arusaamatuks, mis toimub. Kas ta peab esmaspäeval Salme kooli tööle minema või mitte? Õpetaja töölevõtmine ei ole siiski vallavanema, vaid koolijuhi ülesanne.



Enne jõule oma nõusoleku Salme kooli direktori kohusetäitjaks hakata andnud Tiia Kobin teatas eile, et tema ei ole nõus direktori kohusetäitjana jätkama. Rohkem ei olnud ta nõus Meie Maale ütlema ja palus pöörduda koolipidaja ehk Salme valla poole.



Keegi polnud nõus



Salme kooli hoolekogu õpilasesinduse esindaja Eve Tilts soovib väga, et Marika Pütsep jätkaks koolis matemaatikaõpetajana. “Võin rääkida ka enamuse 7. klassi õpilaste vanemate eest, kes teda toetavad,” ütles Tilts. Ka tema pidas kummaliseks, et matemaatikaõpetaja leidmiseks anti sellest ajalehes lihtsalt teada, kuid ei avaldatud konkursi kuulutust.



Salme vallavanema Kalmer Poopuu sõnul ei jõutud eile pärast mitmeid koosolekuid tulemuseni direktori kohusetäitja osas. “Koolisiseselt ei soovinud keegi hakata kuuks ajaks direktori kohusetäitjaks ja mul paluti see inimene leida väljastpoolt,” lausus Poopuu. Ta lubas, et esmaspäevaks on kohusetäitja olemas.



Mis puudutab matemaatika-füüsikaõpetajat, siis väitis Poopuu, et koolis on õpetajale asendajad leitud ja konkurss kuulutatakse välja nii kiiresti kui saab.

“Seis ei ole väga hea, aga mitte lootusetu. Kõige tähtsam, et tunnid saaksid antud,” leidis Poopuu. “Hoolekogu jõuab õpetajakonkursi läbiviimise korra kehtestada ka järgmisel nädalal, siis avaldame kuulutuse ka ajalehes,” lisas ta.

Meie Maa tahtis Salme kooli õppealajuhatajalt Marina Maasikult teada, kes täpselt hakkab puuduolevat õpetajat matemaatika- ja füüsikatundide andmisel asendama, kuid ta ei vastanud eile mobiiltelefonile.



