TS Laevad sai esimese trahviotsuse (2)

Laupäev, 07. jaanuar 2017.



Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) saatis eile uute parvlaevade hilinemise tõttu mandri ja suursaarte vahelist parvlaevaühendust opereerivale riigifirma Tallinna Sadam tütarfirmale TS Laevad esimese 400 000 euro suuruse trahviotsuse.



“Üks uus parvlaev on küll tänaseks kohal ja lähipäevil asub teele ka järgmine, kuid lepingupartnerina vastutab vedaja ehk TS Laevad lepingu täitmise eest,” ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson pressiteate vahendusel.

“TS Laevad saab omakorda trahvid välja nõuda ehitusega hilinenud lepingupartneritelt.”



Vastavalt riigi ja TS Laevade vahelisele lepingule pidi 1. oktoobril 2016. aastal Saaremaa ja Hiiumaa liinil opereerima neli uut parvlaeva.



Kuigi TS Laevad täitis lepingus ette nähtud punkte reisijate vedamise osas ja laevaühendus saartega toimis, ei vastanud laevad lepingus sätestatud nõuetele ehk polnud uued. Maksimaalne trahvinõue TS Laevadele oli 5 miljonit eurot, mis rakendunuks juhul, kui laevaliiklus oleks täiesti seiskunud.



Ministeerium otsustas, et arvestades lepingu rikkumise asjaolusid, on õiglane esialgne trahvisumma 400 000 eurot.



