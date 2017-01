Uudised

Soodustuse saamiseks esitati valedokumente (5)

Laupäev, 07. jaanuar 2017.



Meie Maale laekunud vihje kohaselt kontrollisid TS Laevade töötajad eile Virtsu sadamas reisijate ID-kaarte saamaks teada, kas isik ja isikutunnistus käivad kokku. Seda seoses saarlase soodustuse kuritarvitamisega.



TS Laevade juhatuse esimehe Kaido Padari sõnul vastab tõele, et Virtsu sadamas viidi tõepoolest eile läbi kontrolli.



“Soovime tagada riigile teenuse vastavalt tellimusele. Soodustused on riigi poolt määratud saarlastele ja meie kohustus on ka kontrollida, kas sooduspileti esitanud isikul on õigus sellele soodustusele,” selgitas Padar.



Tema sõnul on tegemist normaalse teeninduse osaga ehk sarnaseid kontrolle viivad läbi teisedki ühistransporditeenust pakkuvad ettevõtted. “Kindlasti plaanime selliseid kontrolle teha ka edaspidi.”



