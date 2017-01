Uudised

Bussifirma Atko sai ettekirjutuse

Laupäev, 07. jaanuar 2017.



Saare maavalitsus saatis OÜ-le Atko Liinid järelepärimise seoses Kuressaares linnaliini bussi roolist esmaspäeval tabatud joobetunnustega juhiga.



Linnaliini bussijuht peeti Pihtla teel politsei poolt kinni veidi enne 7.30. Kui suure näidu joobes bussijuht alkomeetrisse puhus, seda Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk ei öelnud, kuid lisas, et niiöelda kriminaalse joobega tegemist polnud. Politsei alustas juhi suhtes väärteomenetlust.



Maavalitsuse arendusnõunik Karl Tiitson ütles, et järelepärimise eesmärk on selgitada välja, mis täpsemalt toimus, misjärel on võimalik teha vedajale kas ettekirjutus või rakendada leppetrahvi.



