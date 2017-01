Uudised

Pihtla uus õlu ja toodangu uus nägu (3)

Laupäev, 07. jaanuar 2017.



Autor: Sirli Tooming Laupäev, 07. jaanuar 2017. “Ei ole vist kestvamat asja kui ajutine,” muigas pruulmeister Alo Väli, kes kirjeldas 2015. aastal Pihtla õlle 25 aasta juubeliks põlve otsas meisterdatud õllesilte. Nüüd on Pihtla õlu juba 26-aastane ja sildid professionaali poolt üle ja ümber kujundatud nii, et silm värske näoga Pihtla tootesarja eksimatult teiste hulgast haarab ja riiulist ära tunneb. Lisaks uuele palgele valmis Pihtlas aasta viimasel kuul ka uus õlu Okas Kurku!.



“Tegelikult see sildi jant uuest õlles lahti läkski,” ütles Väli. “Ja tore on. Tänaseks on Pihtlal viis toodet ning kõigil viiel värske ilme. Praegu on pudelid veel musta korgi all, tulevikus tahame igale õllele erinevat värvi korki.”



Värske toode Okas Kurku! on puhas odraõlu, merevaigukarva ja kohalikust, Leisi viljakasvataja Rein Truu odralinnastest tehtud. Maitseks on lisatud ohtralt noori kuusekasvusid, tasakaaluks neile tublisti humalat. “Mekirikas märjuke,” ütles Väli. “Mina siit magusat välja ei loe, maitse asi, aga eks ta veidi magusam on kui Ipad.”

Maitsta pakutakse õlut Grand Rose’is, Retros ja Saaremaa Veskis, koju saab osta Coopi kauplustest, Saksa Talupoest ja Saarte Sahvrist ning kõikidest mandri kauplustest, kus Pihtla õllesid seni müüdud on. Pruulmeister ei jää hõlbuhetke nautima, juba on tal katel taas podisemas.



