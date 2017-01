Uudised

Külmalaine andis torumeestele tööd

Laupäev, 07. jaanuar 2017.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 07. jaanuar 2017. Torumehed Märt (vasakul) ja Madis tõdesid, et külmunud torude tõttu on nad saanud rohkelt väljakutseid. FOTO: Valmar Voolaid Ootamatult tulnud külmalaine pakkus tööd juurde torumeestele, sest mitmetes majapidamistes külmusid ära veetorud.



Kuressaare Elamute Hooldusest öeldi, et neil on sellisteks avariiväljakutseteks üks inimene. Esimesed väljakutsed sai Elamute Hooldus neljapäeval. Kahes majapidamises sai ta töö tehtud ja kolmandaga jätkas eile hommikul.



“Me otse kardame neid külmunud torusid. On kohe teatud sellised vanad majad, mida hästi soojustada ei saa ja mis kipuvad ikka samast kohast ära külmuma, kus eelmisel aastal,“ rääkis Elamute Hoolduste dispetšer Helle.



Tööd jätkus ka Madisele ja Märdile.



“Nii kui helistatakse, tuleb reageerida. Torud katki ei lähe, aga ära külmuvad. Kui kaua külmutada, küll ta katki ka läheb, aga neid juhtumeid pole veel olnud,“ rääkis torumees Madis.



Torumees Märt tõdes, et neljapäev möödus rahulikumalt, kuid eile kella kolmeks olid mehed saanud neli väljakutset.



Ka päästjad said külma tõttu väljakutseid. Näiteks läks Laimjala vallas elumajas teise korruse torusid soojendades põlema klaasvill. Elanikud said kustutamisega ise hakkama, kuid kutsusid päästjad kustutatud kollet kontrollima. Inimesed õnnetuses viga ei saanud.



Kui see nädal tõi kohale külmalaine siis nädala lõpus ja uue alguses on oodata pehmemat ilma. Täna õhtuks on oodata 0 kraadi lähedasi temperatuure ja homme on rannikualadel loota lausa sula. Ka tuleva nädala algul on oodata päeval sooja talve jätkumist. Laupäeval ja teisipäeval on aga oodata lund ja lörtsi.

