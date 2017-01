Uudised

Kihelkonna saab viimaks bensiinijaama

Laupäev, 07. jaanuar 2017.



Autor: Heli Salong Laupäev, 07. jaanuar 2017. Kihelkonna vald kehtestas detailplaneeringu, mille kohaselt võib arendaja Reimo Saarkoppel hakata rajama Kuressaare-Kihelkonna teeristi lähedusse endise kaalumaja asemele kütusetanklat.



Krooni maaüksusele on planeeringu koostanud Alar Oll firmast DP Projektbüroo.



Arendaja sõnul tuleb 2928 m2 suurusele maaüksusele 2–3 kütusemahutit nii bensiinile kui tavalisele ja eriotstarbelisele diislile. Kui vajadus tekib, saab tulevikus välja ehitada ka võimaluse gaasiga tankimiseks. Saarkoppel veel suuri lubadusi tähtaegade suhtes anda ei soovinud, vihjas vaid, et enne peab kogu paberimajanduse korda saama.



