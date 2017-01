Uudised

Metsa laastanud raie uurimise all (4)

Laupäev, 07. jaanuar 2017.



Autor: MM Laupäev, 07. jaanuar 2017. Fotod annavad aimu, milline trööstitu vaatepilt avanes hiljaaegu keskkonnainspektsiooni ametnikele Leisi vallas. "Pealtnägija" on asunud uurima juhtumit Leisi vallas, kus Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) hävitas ligi hektari suurusel haruldasel jugapuude kasvualal sadakond looduskaitse all olevat puud.



Tegemist on pretsedenditu juhtumiga, sest maatükk kuulub Eesti riigile ja ebaseadusliku lageraie teostas “Pealtnägija“ andmetel just Riigimetsa Majandamise Keskus.



Lääne ringkonnaprokuratuur on alustanud kaitsealuse objekti hävitamise paragrahvi järgi kriminaaluurimist, kuid hetkel on asi veel varases eeluurimisstaadiumis, kus tehakse alles ekspertiise ja ametlikke kahtlusaluseid pole.



Pretsedenditu juhtum



Jugapuu on meie metsade üks väärtuslikumaid puid, mis kasvab väga aeglaselt. Eesti looduses leidub jugapuud harva ja seepärast on ta võetud looduskaitse alla. Kohad, kus seda hävimisohus liiki leida võib, ongi eelkõige Saaremaal ja Hiiumaal.



RMK jaoks langeb uurimine halvale ajale, sest rahvasuus RMK reformiks nimetatud metsaseaduse muutmise eelnõu on viimastel nädalatel niigi paanikat külvanud. Korraldatud on meeleavaldusi ja ümarlaudu ning keskkonnaaktivistid sõdivad kõigi relvadega, et Eesti metsa väidetava looduskuriteo eest kaitsta. Nüüd on RMK tähelepanu all seoses otsese kuriteoga, mille sarnast pole Eestis teadaolevalt varem nähtud.



“Ebaseaduslikku raiet tuleb ikka ette, aga analoogseid juhtumeid, kus probleem oleks looduskaitseobjektiga, pole minu käes varem olnud,“ ütles Lääne ringkonnaprokurör Svetlana Maripuu, kelle sõnul on siiski vara detailidest rääkida, kuna keskkonnainspektsioon alles uurib, kes, millal ja miks kaitsealused puud maha võttis.



Kontoritöötajate viga



RMK juhatuse esimees Aigar Kallas aga juba tunnistas “Pealtnägijale“, et probleem tekkis nende kontoritöötaja veast andmete arvutisse sisestamisel. “Me peame jama tunnistama ja riigi seisukohast on see muidugi piinlik,“ ütles Kallas, kelle sõnul juhtus inimlik eksitus juba 2015. aasta suvel, kuna kirvemeesteni jõudnud materjalides polnud jugapuude paiknemisala üles märgitud.



Nii raiusid metsatöölised väärtuslikud puud maha ja eksimus tuli ilmsiks alles hiljem. Seadus näeb sellise teo eest ette rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.



