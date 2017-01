Uudised

Muhu sebratüdruk on sunnitud vanemate juurest lahkuma

Laupäev, 07. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Laupäev, 07. jaanuar 2017. Väike sebratüdruk Zemfira teab, et kõigepealt saavad õuna isa Heiki, siis ema Jassiira ning seejärel on lapse kord. FOTO: Valmar Voolaid Jaanuari lõpus pooleaastaseks saav esimene Eestis ilmale tulnud sebratüdruk tunneb end Muhu jaanalinnufarmis igati hästi, kuid on juba poole aasta pärast sunnitud vanemate juurest lahkuma.



Möödunud aasta juuli lõpus sündis Nautses Muhu jaanalinnufarmis Eesti esimene sebrabeebi. Väike varss jõudis kohale kaks nädalat pärast arvatavat tähtaega, nii et ootusärevust oli küllaga. Tegemist on sebratüdrukuga, kes sai endale nimeks Zemfira.



Nüüd, ligi pool aastat hiljem, võib pererahvas rahuliku südamega öelda, et varss on kasvanud täpselt nagu peab ja viimaste päevade külmadega veedab koos ema ja isaga aega ruumis sees.



Kui peremees Elmet Erik õunakastiga tuleb, on kord täpselt paigas.

Isane sebra Heiki (täisnimega Hekiima – toim) ajab väikese Zemfira kindla pealiigutusega eemale. “Ta peab olema vähemalt kolm õuna saanud, siis laseb ema Jassiira ja lapse ka ligi,” teab Elmet kodukorda ja karja juhiga vaidlema ei hakka.



Pisike saabki õuna kõige viimasena ja vahele trügima ei kipu. Tema jaoks peab õuna tükkideks lõikama, sest väike suu ei suuda tervet õuna haarata.



Väike Zemfira on tubli ja hakkaja, aga samas pisut tagasihoidlik ja häbelik ning hoiab ema varju. Elmet ütleb, et kui varem ei lasknud sebrabeebi endale üldse lähedale, siis nüüd saab teda silitada ja ollakse kenasti sõbrad. Sebraema on olnud oma lapsega kannatlik ja rahulik.



Üks silmanähtav muutus on aga küll toimunud. Kui Zemfira sündis, oli tal lakk peast sabani välja, aga nüüd saba juures veel natuke lakka on, kuid selja peal enam pole. Selline muutus olevat sebrade juures tavaline.



“Huvitav on see, et täiskasvanud sebra lakk on kogu aeg ühesugune, ei lähe suuremaks ega väiksemaks. Kord emane hammustas Heikil lakast tuka välja, aga auku sinna ei jäänud, see kasvas ilusasti täis,” teab Elmet.



Peremees teab sedagi, et triibud on sebrale kaitsevärviks. Kui on suur sebrakari koos, ega siis lõvi neid väga ründa. Lõvil ei ole hea nägemine ja kui ta näeb suurt karja ühtsena, mõtleb ta, et see on suurem loom kui tema. Kui aga lõvi siiski ründab ja sebrad hakkavad jooksma, siis lõvil hakkavad triibud silme ees virvendama ja ta ei jaga ära, millist rabada.



Laasu talu sebrapere elu kulgeb sellist hirmu tundmata, kuid nende triibuline sagimine võtab silme eest päris kirjuks.



“Zemfira on aastaseks saamiseni ema juures, aga siis tuleb ta pere juurest ära võtta, sest muidu võib isa talle tite teha. Me pole veel 100 protsenti otsustanud, mis me Zemfiraga teeme, võibolla müüme ära,” arutleb Elmet.



Sebradega ühes majas talvitub ka kaks punakänguru ning neli vallabit. Ehkki erinevad liigid, saavad kängurud omavahel väga hästi läbi, aga suur punane isane, kes kahe jala peal seistes uhkelt poosetab, tahab vahel ennast üle teiste maksma panna.



Soojas on ka jaanalinnud ja emud



Kui varem oli talus ületalve üle 100 jaanalinnu, siis nüüd alla 50 ja see tõi külmade saabudes kohe kaasa probleemi. Kui varem oli talvel koos 15 lindu ja nad hoidsid ruumi piisavalt sooja, siis nüüd saabunud külmade ilmadega juhtus, et 10 lindu ei suutnud piisavalt sooja hoida ja külm võttis torudes vee kinni ning tuli tööle panna puhurid.



Kõige nooremad ja uudishimulikumad on pooleaastased jaanalinnud, kes näevad välja ebatüüpiliselt kirjud, sest suled on veel vahetumata.

Emud on aga munemislainel.



“Eks me jälgime Helenaga oma vanust ja tõmbame koomale. Tahame, et jõud ikka üle käiks. Sellepärast me oma loomade hulka enam ei suurenda,” ütleb Elmet.



Pererahva kolmest tütrest üks elab Norras, kaks Tallinnas ja nemad ilmselt selle farmiga tegelema ei hakkaks, aga väike lootus on vanaisal lastelaste peal. Neid on kokku kaheksa ja tundub, et kahel neist on tõsisem huvi maaelu ja loomade vastu. Möödunud aasta juuli lõpus sündis Nautses Muhu jaanalinnufarmis Eesti esimene sebrabeebi. Väike varss jõudis kohale kaks nädalat pärast arvatavat tähtaega, nii et ootusärevust oli küllaga. Tegemist on sebratüdrukuga, kes sai endale nimeks Zemfira.Nüüd, ligi pool aastat hiljem, võib pererahvas rahuliku südamega öelda, et varss on kasvanud täpselt nagu peab ja viimaste päevade külmadega veedab koos ema ja isaga aega ruumis sees.Kui peremees Elmet Erik õunakastiga tuleb, on kord täpselt paigas.Isane sebra Heiki (täisnimega Hekiima – toim) ajab väikese Zemfira kindla pealiigutusega eemale. “Ta peab olema vähemalt kolm õuna saanud, siis laseb ema Jassiira ja lapse ka ligi,” teab Elmet kodukorda ja karja juhiga vaidlema ei hakka.Pisike saabki õuna kõige viimasena ja vahele trügima ei kipu. Tema jaoks peab õuna tükkideks lõikama, sest väike suu ei suuda tervet õuna haarata.Väike Zemfira on tubli ja hakkaja, aga samas pisut tagasihoidlik ja häbelik ning hoiab ema varju. Elmet ütleb, et kui varem ei lasknud sebrabeebi endale üldse lähedale, siis nüüd saab teda silitada ja ollakse kenasti sõbrad. Sebraema on olnud oma lapsega kannatlik ja rahulik.Üks silmanähtav muutus on aga küll toimunud. Kui Zemfira sündis, oli tal lakk peast sabani välja, aga nüüd saba juures veel natuke lakka on, kuid selja peal enam pole. Selline muutus olevat sebrade juures tavaline.“Huvitav on see, et täiskasvanud sebra lakk on kogu aeg ühesugune, ei lähe suuremaks ega väiksemaks. Kord emane hammustas Heikil lakast tuka välja, aga auku sinna ei jäänud, see kasvas ilusasti täis,” teab Elmet.Peremees teab sedagi, et triibud on sebrale kaitsevärviks. Kui on suur sebrakari koos, ega siis lõvi neid väga ründa. Lõvil ei ole hea nägemine ja kui ta näeb suurt karja ühtsena, mõtleb ta, et see on suurem loom kui tema. Kui aga lõvi siiski ründab ja sebrad hakkavad jooksma, siis lõvil hakkavad triibud silme ees virvendama ja ta ei jaga ära, millist rabada.Laasu talu sebrapere elu kulgeb sellist hirmu tundmata, kuid nende triibuline sagimine võtab silme eest päris kirjuks.“Zemfira on aastaseks saamiseni ema juures, aga siis tuleb ta pere juurest ära võtta, sest muidu võib isa talle tite teha. Me pole veel 100 protsenti otsustanud, mis me Zemfiraga teeme, võibolla müüme ära,” arutleb Elmet.Sebradega ühes majas talvitub ka kaks punakänguru ning neli vallabit. Ehkki erinevad liigid, saavad kängurud omavahel väga hästi läbi, aga suur punane isane, kes kahe jala peal seistes uhkelt poosetab, tahab vahel ennast üle teiste maksma panna.Kui varem oli talus ületalve üle 100 jaanalinnu, siis nüüd alla 50 ja see tõi külmade saabudes kohe kaasa probleemi. Kui varem oli talvel koos 15 lindu ja nad hoidsid ruumi piisavalt sooja, siis nüüd saabunud külmade ilmadega juhtus, et 10 lindu ei suutnud piisavalt sooja hoida ja külm võttis torudes vee kinni ning tuli tööle panna puhurid.Kõige nooremad ja uudishimulikumad on pooleaastased jaanalinnud, kes näevad välja ebatüüpiliselt kirjud, sest suled on veel vahetumata.Emud on aga munemislainel.“Eks me jälgime Helenaga oma vanust ja tõmbame koomale. Tahame, et jõud ikka üle käiks. Sellepärast me oma loomade hulka enam ei suurenda,” ütleb Elmet.Pererahva kolmest tütrest üks elab Norras, kaks Tallinnas ja nemad ilmselt selle farmiga tegelema ei hakkaks, aga väike lootus on vanaisal lastelaste peal. Neid on kokku kaheksa ja tundub, et kahel neist on tõsisem huvi maaelu ja loomade vastu.

Veel artikleid samast teemast »