Täna on nädala talviseim ilm

Neljapäev, 05. jaanuar 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 05. jaanuar 2017. Lumehelves Täna ja homme on oodata üsna ühtlast külma. Temperatuur jääb –10 kraadi ligidale nii ööl kui päeval.



“Neljapäev on väga tugeva kirdetuulega ja seetõttu tunde poolest märksa külmem kui –10 kraadi. Tuul on puhanguti 20 m/sek. Reedeks jääb tuul rahulikumaks. Võib esineda ka üksikuid sajuhoogusid,” rääkis riigi ilmateenistuse sünoptik Taimi Paljak.



Saaremaa piires võib temperatuur varieeruda paari kraadi võrra. Kõige külmem on reede õhtul. Sisealadel võib temperatuur küündida kuni –15 kraadini.



“Laupäeva hommikuks temperatuur tõuseb. Ilm läheb pilvisemaks ja hommikul tuleb ka juba lund. Hommikuks tõuseb temperatuur –5 kraadi ümbrusesse,” rääkis Paljak. Oodata on tugevamat kagutuult. Pärastlõunal tuul nõrgeneb.



Ka uue nädala algul on oodata temperatuuri tõusmist. Öösel on oodata miinuskraade, kuid päeval võivad kraadid ulatuda –3-st +1 kraadini.



