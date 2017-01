Uudised

President puhkas Saaremaal

Neljapäev, 05. jaanuar 2017.



Autor: MM Neljapäev, 05. jaanuar 2017. President Kersti Kaljulaid. FOTO: Toomas Huik Meie Maale teadaolevalt veetis oktoobris presidendiks valitud Kersti Kaljulaid alanud aasta esimesed päevad Saaremaal Valjala kandis.



Detsembri keskpaigas Meie Maale antud intervjuus vastas Kaljulaid küsimusele, kas ta omab Eestis suvekodu, et tal on Saaremaal tõesti olemas koht, kus vabadel hetkedel olla.



“Mul on Vääna-Jõesuus tänapäeva mõistes enam mitte suvekodu, sest enamik inimesi elab seal aastaringselt. Praegu ma seal ei käi, sest politsei ei jõua kõiki kohti turvaliseks muuta. Viis aastat ma sinna ei lähe,” rääkis Kaljulaid.



