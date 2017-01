Uudised

SDE koordinaator saartel on Marili Niits

Neljapäev, 05. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Neljapäev, 05. jaanuar 2017. Marili Niits. FOTO: Valmar Voolaid Orissaare vallavolikogu esimees Marili Niits koordineerib sotsiaaldemokraatide tegevust Saare- ja Hiiumaal.



Niits töötab uuest aastast Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) Saaremaa ja Hiiumaa piirkondliku koordinaatorina.



“Pakkumist ei olnud põhjust pikalt kaaluda, sest sotsiaaldemokraatlikud väärtused on mulle südamelähedased,” ütles Niits.



“Otsustamise tegid lihtsaks kohalikud Saaremaa ja Hiiumaa sotsiaaldemokraadid, kes on toredad, tegusad ja söakad. Uuel töökohal tuleb mul iga päev suhelda paljude saarlaste ja hiidlastega, mis on igati põnev väljakutse ja mulle sobiv töö.”



Kuni oktoobrikuiste kohalike valimisteni jääb Niits seotuks ka valimisliiduga Sinuga Koos, mille ridades ta Orissaare volikogusse valiti. “Usun, et suudan erinevad ametid ja rollid edukalt ühendada. Leian, et nii poliitikas kui igapäevaelus peab olema rohkem koostööd ja ühisosa otsimist ning vähem vastandumist,” lisas Niits.



Suure tõenäosusega kandideerib Niits kohalike omavalitsuste valimistel SDE nimekirjas loodava Saaremaa ühendvalla volikogusse. Niits töötab uuest aastast Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) Saaremaa ja Hiiumaa piirkondliku koordinaatorina.“Pakkumist ei olnud põhjust pikalt kaaluda, sest sotsiaaldemokraatlikud väärtused on mulle südamelähedased,” ütles Niits.“Otsustamise tegid lihtsaks kohalikud Saaremaa ja Hiiumaa sotsiaaldemokraadid, kes on toredad, tegusad ja söakad. Uuel töökohal tuleb mul iga päev suhelda paljude saarlaste ja hiidlastega, mis on igati põnev väljakutse ja mulle sobiv töö.”Kuni oktoobrikuiste kohalike valimisteni jääb Niits seotuks ka valimisliiduga Sinuga Koos, mille ridades ta Orissaare volikogusse valiti. “Usun, et suudan erinevad ametid ja rollid edukalt ühendada. Leian, et nii poliitikas kui igapäevaelus peab olema rohkem koostööd ja ühisosa otsimist ning vähem vastandumist,” lisas Niits.Suure tõenäosusega kandideerib Niits kohalike omavalitsuste valimistel SDE nimekirjas loodava Saaremaa ühendvalla volikogusse.

Veel artikleid samast teemast »