Saarlane aitab korraldada õpilasesinduste liidu koosolekut

Neljapäev, 05. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 05. jaanuar 2017. Melani Koov. FOTO: Valmar Voolaid Salme põhikooli 9. klassi õpilane Melani Koov valiti Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕEL) 36. üldkoosoleku korraldusmeeskonda.



Melani Koov tõdes, et talle pole siiamaani kohale jõudnud, et ta 12-liikmelise korraldusmeeskonna hulka pääses. “See on minu jaoks väga suur asi ja kindlasti ka suur vastutus,” lausus ta, lisades, et kui kõne sai, hakkas ta õnnest nutma.



7.–9. aprillini toimuv on neiule esmakordne kogemus ja ta ei oska veel aimata, kui suurt vastutust see nõuda võib. “Kuna tegu on Eesti Õpilasesinduste Liidu aasta suurima üritusega, tähendab see kindlasti suurt vastutust,” oli Melani kindel.



