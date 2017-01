Uudised

Tuul katkestas praamiühenduse Sõru-Triigi vahel

Neljapäev, 05. jaanuar 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 05. jaanuar 2017. Subsea Seven. FOTO: Priit Rauniste AS Kihnu Veeteed tühistas eile hommikul tugeva tuule tõttu terveks päevaks reisid Sõru-Triigi liinil.



“Tuul niipea vaibumise märke kahjuks ei näita. Kui ilmaolud võimaldavad ja sõidunõudlust on, teeme täna graafikuvälise edasi-tagasi reisi,” ütles AS Kihnu Veeteed juhatuse liige Andres Laasma.



Eile puhus Saaremaal kõige tugevam tuul hommikul kella 9 ajal Sõrves, kus puhangud ulatusid 27 m/s. Ruhnul ja Roomassaares mõõdeti tuule kiiruseks 22 m/s. Ilmateenistuse andmetel puhub täna kirdetuul 6–12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10–14, puhanguti 20 m/s, õhtul veidi nõrgeneb. “Tuul niipea vaibumise märke kahjuks ei näita. Kui ilmaolud võimaldavad ja sõidunõudlust on, teeme täna graafikuvälise edasi-tagasi reisi,” ütles AS Kihnu Veeteed juhatuse liige Andres Laasma.Eile puhus Saaremaal kõige tugevam tuul hommikul kella 9 ajal Sõrves, kus puhangud ulatusid 27 m/s. Ruhnul ja Roomassaares mõõdeti tuule kiiruseks 22 m/s. Ilmateenistuse andmetel puhub täna kirdetuul 6–12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10–14, puhanguti 20 m/s, õhtul veidi nõrgeneb.

