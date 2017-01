Uudised

Sõnajalad plaanivad 500-miljonilist tuuleparki

Neljapäev, 05. jaanuar 2017.



Oleg ja Andres Sõnajalg plaanivad Ida-Virumaale Vaivara valda Mustanina külla rajada 85 tuulikuga tuulepargi, mille kogumaksus on hinnanguliselt 425 kuni 510 miljonit eurot. Enne ehituse algust oodatakse ära Aidu tuulepargi valmimine 2019. aastal.



“Protsessi kulgu mõjutab jätkuvalt vinduv elektrituruseadus, millesse kaubandus-tööstuskoda on teinud ettepaneku lisada innovatsioonimeede. Seega on täpset tööde alguse aega veel vara prognoosida,” ütles Andres Sõnajalg. Autor: BNS Neljapäev, 05. jaanuar 2017.“Protsessi kulgu mõjutab jätkuvalt vinduv elektrituruseadus, millesse kaubandus-tööstuskoda on teinud ettepaneku lisada innovatsioonimeede. Seega on täpset tööde alguse aega veel vara prognoosida,” ütles Andres Sõnajalg.

