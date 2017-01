Uudised

Sarapiku talu müüb lambafarmi

Kolmapäev, 04. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 04. jaanuar 2017. Lääne-Saare vallas Kaubi külas Sarapiku talus 13 aastat tegutsenud lambafarm koos seal elava lambakarjaga otsib uut omanikku.



Talu peremees Ivo Lepik põhjendab lambafarmi müüki elus vahelduse otsimisega. “Kuna oleme nii pikalt lammaste pidamisega tegelenud, leidsime, et tuleks teha elus muudatus. Plaanid on erinevad,” rääkis Lepik.



“Kui loomad on ikka 365 päeva aastas mureks, siis võibolla peabki mõne teise suuna võtma,” lisas ta.



Lepik ei nimeta oma loomapidamist ei suureks ega ka väikefarmiks. Kuna abilist sellise suurusega farmile palgata ei jaksa ja suuremaga tekivad teised nüansid, võttis Sarapiku talu pererahvas vastu otsuse farm koos 120-pealise põhikarjaga, heina, hoonete, karjamaa, farmitehnika, väikelaaduri ja karjatamisvahenditega maha müüa.



Sarapiku talu Lepik maha jätta ei kavatse. Samuti jääb heina tegemiseks vajalik tehnika, traktor ning muu alles.



“Teen ja müün heina ning pakun lumelükkamisteenust edasi. Võibolla tekib veel paar uut ideed,” arvas Lepik.



Tagantjärele vaadates ta midagi ei kahetse, sest lambafarmi pidamine kogu perega kattis igapäevakulutused ära.



“Ei saa öelda, et asi ära ei tasunud, aga püsti rikkaks ka ei saanud,” lausus Lepik. Tulu toodavad Sarapiku talus lambad peamiselt lihana, teisene on vill, maahooldus peale selle. Talu peremees Ivo Lepik põhjendab lambafarmi müüki elus vahelduse otsimisega. “Kuna oleme nii pikalt lammaste pidamisega tegelenud, leidsime, et tuleks teha elus muudatus. Plaanid on erinevad,” rääkis Lepik.“Kui loomad on ikka 365 päeva aastas mureks, siis võibolla peabki mõne teise suuna võtma,” lisas ta.Lepik ei nimeta oma loomapidamist ei suureks ega ka väikefarmiks. Kuna abilist sellise suurusega farmile palgata ei jaksa ja suuremaga tekivad teised nüansid, võttis Sarapiku talu pererahvas vastu otsuse farm koos 120-pealise põhikarjaga, heina, hoonete, karjamaa, farmitehnika, väikelaaduri ja karjatamisvahenditega maha müüa.Sarapiku talu Lepik maha jätta ei kavatse. Samuti jääb heina tegemiseks vajalik tehnika, traktor ning muu alles.“Teen ja müün heina ning pakun lumelükkamisteenust edasi. Võibolla tekib veel paar uut ideed,” arvas Lepik.Tagantjärele vaadates ta midagi ei kahetse, sest lambafarmi pidamine kogu perega kattis igapäevakulutused ära.“Ei saa öelda, et asi ära ei tasunud, aga püsti rikkaks ka ei saanud,” lausus Lepik. Tulu toodavad Sarapiku talus lambad peamiselt lihana, teisene on vill, maahooldus peale selle.

Veel artikleid samast teemast »