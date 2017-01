Uudised

Vene hobiajaloolane saab maavalitsuse tunnustuse

Kolmapäev, 04. jaanuar 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 04. jaanuar 2017. Rein Väli on väga selle poolt, et Lõskov tunnustuse saamiseks maavanemale esitada. FOTO: Valmar Voolaid Memento ühendus plaanib esitada maavanemale tunnustamiseks Vene hobiajaloolase Anton Lõskovi, kelle kaudu jõudsid Eestisse tööpataljonide koosseisus Siberisse sundmobiliseeritud saarlaste nimekirjad.



Saare maakonna Memento ühenduse esimees Rein Väli on isiklikult väga selle poolt, et Lõskov tunnustuse saamiseks maavanemale esitada. Kuna Väli on ka Eesti Memento Liidu juhatuse liige, siis kooskõlastab ta autasustamise liidu esimehe ja registribüroo juhatajaga.



“Usun, et neil ei ole ka selle vastu midagi. Kusagilt peab ju see algatus tulema,” ütles Väli.



Tema sõnul vääriks Anton Lõskov tunnustamist, sest julges nimekirjad välja anda ja need avalikustada. “Mõni teine ei oleks võibolla eestlaste vastu huvi üles näidanud,” arvas Väli.



Saare maavanema Kaido Kaasiku sõnul peaks keegi tegema ettepaneku tunnustuse andmiseks. Selle vaatab läbi vastav komisjon. “Ei ole mõtet anda lihtsalt tänukirja, mida antakse näiteks pikaajalisele töötajale või kellegi juubeli puhul,” leidis Kaasik.



Saaremaa Muuseumi direktor Endel Püüa pidas Anton Lõskovi tegu inimliku käitumise ja kaasa aidata püüdva teo märgiks. Samas on paljud tööpataljonidesse sundmobiliseeritute nimed, sealhulgas ka saarlaste omad avaldatud represseeritute nimekirju sisaldavates raamatutes.



Venemaal Sverdlovski oblastis Kamensk-Uralski linnas elav hobiajaloolane Anton Lõskov avastas sealsest riigiarhiivist 79 enamikus Saaremaalt pärit mehe nimed, kes saadeti 1941. aastal Punaarmee tööpataljoni koosseisus Siberisse ning hiljem seal surid.



Lõskov pöördus Eesti saatkonda Moskvas, soovides info anda edasi nimekirjas olevate meeste sugulastele. Saatkonnast jõudis nimekiri Eesti Genealoogia Seltsi Saaremaa osakonda.



***



Maavalitsuse teenetemärgid



Saare maakonna teenetemärgid on Saare maakonna vapimärk ja Saare maakonna teenetemärk. Lisaks teenetemärkidele annab maavanem välja Saare maavalitsuse tänukirju.



Saare maakonna vapimärk antakse isikule Saare maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks, samuti Saare maakonnale au ja tuntust toonud saavutuse tunnustamiseks. Saare maakonna teenetemärk antakse isikule Saare maakonnale osutatud teenete eest või saavutuse tunnustamiseks.



