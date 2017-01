Uudised

Ameerika päritolu ettevõtja asub töölaevade juhatusse

Kolmapäev, 04. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Kolmapäev, 04. jaanuar 2017. David O’Brock on kolleegide hinnangul viinud Sillamäel tegutseva metallitehase valdkonna liidrite sekka. FOTO: Andres Putting/Delfi Kauaaegne haruldaste muldmetallide tehase Silmet juht David O’Brock asub juhatuse liikmena Saaremaa laevatööstusettevõttesse Baltic Workboats AS, kirjutas Virumaa Teataja. Tema põhiülesandeks jääb uute turgude leidmine.



“Tahan seal mõned uued ideed ja projektid ellu viia,” ütles O’Brock lehele. “Kuna tootmine asub Saaremaal, on ka enamik töötajaid saarlased. Mul on muidugi naise ja sõprade kaudu saarlastega kontakte olnud, kuid koostööd pole ma nendega veel teinud. Seal on veidi teistsugune töökultuur kui Sillamäel.”



Lahkus ka EAS-ist



Novembri lõpus esitas senine NPM Silmet AS-i peadirektor ja juhatuse esimees David O’Brock ettevõtte nõukogule tagasiastumisavalduse, mille nõukogu otsustas rahuldada. Detsembri lõpus lahkus O’Brock ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogust.



AS-i Silmet nõukogu liige Frank Timmermann tänas David O’Brocki aastatepikkuse hea töö ning aktiivse ühiskondliku tegevuse eest Sillamäel.



“David O’Brocki juhtimise ajal on Silmetist saanud globaalselt tunnustatud oma valdkonna liider. Ta on kokku pannud tugeva meeskonna, kes jätkab ettevõtte edukat toimimist. Soovime David O’Brockile palju edu edaspidiseks,” ütles Timmermann.



Nasval alumiinium- ja terasmaterjalist lootsi- ja patrulllaevu ning erinevaid tööpaate tootev Baltic Workboats AS ekspordib suurema osa oma toodangust. O’Brocki sõnul on tema eesmärk siinset eksporti veelgi kasvatada.



Baltic Workboatsi käive oli 2015. aastal 24,2 miljonit eurot, mis on 8 protsenti enam kui 2014. aastal; ettevõtte puhaskasum langes veidi ja oli 3,2 miljonit eurot. “Tahan seal mõned uued ideed ja projektid ellu viia,” ütles O’Brock lehele. “Kuna tootmine asub Saaremaal, on ka enamik töötajaid saarlased. Mul on muidugi naise ja sõprade kaudu saarlastega kontakte olnud, kuid koostööd pole ma nendega veel teinud. Seal on veidi teistsugune töökultuur kui Sillamäel.”Novembri lõpus esitas senine NPM Silmet AS-i peadirektor ja juhatuse esimees David O’Brock ettevõtte nõukogule tagasiastumisavalduse, mille nõukogu otsustas rahuldada. Detsembri lõpus lahkus O’Brock ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogust.AS-i Silmet nõukogu liige Frank Timmermann tänas David O’Brocki aastatepikkuse hea töö ning aktiivse ühiskondliku tegevuse eest Sillamäel.“David O’Brocki juhtimise ajal on Silmetist saanud globaalselt tunnustatud oma valdkonna liider. Ta on kokku pannud tugeva meeskonna, kes jätkab ettevõtte edukat toimimist. Soovime David O’Brockile palju edu edaspidiseks,” ütles Timmermann.Nasval alumiinium- ja terasmaterjalist lootsi- ja patrulllaevu ning erinevaid tööpaate tootev Baltic Workboats AS ekspordib suurema osa oma toodangust. O’Brocki sõnul on tema eesmärk siinset eksporti veelgi kasvatada.Baltic Workboatsi käive oli 2015. aastal 24,2 miljonit eurot, mis on 8 protsenti enam kui 2014. aastal; ettevõtte puhaskasum langes veidi ja oli 3,2 miljonit eurot.

Veel artikleid samast teemast »