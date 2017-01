Uudised

Linnapea vastuvõtt tuleb taas kahes osas

Kolmapäev, 04. jaanuar 2017.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 04. jaanuar 2017. Suupisted on vastuvõttude lahutamatu osa. FOTO: Sinu Catering Kuressaare linnapea ja linnavolikogu esimehe vastuvõtt toimub tänavu 20. jaanuaril ja sarnaselt möödunud aastale kahes osas. Praegu pannakse kokku külaliste nimekirja, mis avaldatakse lähipäevil.



Linna tunnustuspreemiad ja stipendiumid antakse pidulikult üle raekojas kell 12 algaval vastuvõtul. Kell 18 algavale linnapea vastuvõtule on kutsutud asutuste juhid, ettevõtete esindajad, koostööpartnerid jpt.



Üritus muudeti kaheosaliseks eelmisel aastal eesmärgiga pühendada tunnustuse saajatele rohkem aega ja tähelepanu. Aasta eest tõdes linnapea Madis Kallas, et rahulikumal üritusel on võimalik aasta tublimate tegijate panusele põhjalikumalt keskenduda ja on aega ka nendega vestelda.



Preemiate ja stipendiumide saajad avalikustatakse pidulikul üritusel kohapeal.



Tunnustusüritusel kuulutatakse välja 2016. aasta parimad: aasta hoolekandja, aasta tervishoiutöötaja, turvalise elukeskkonna tagaja, stipendiumi “Kuressaare kaunid kunstid” saaja, aasta tegu kultuuris, aasta tegu hariduses (kolm stipendiumi), aasta tegu spordis, aasta parim sportlane, aasta parim noorsportlane, aasta parim treener, aasta tegija ja aasta tegu.



Menüü, etteasted ja ürituse eelarve ei ole veel kinnitatud.

