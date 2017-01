Uudised

Ionase rendiaeg sai läbi

Kolmapäev, 04. jaanuar 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 04. jaanuar 2017. TS Laevade rendileping Saaremaa Laevakompaniilt parvlaeva Ionas kasutamiseks Kuivastu-Virtsu liinil sai läbi, mis tähendab, et Muhu ja mandri vahet sõidab praegu põhilaevana vaid üks alus.



AS-i Tallinna Sadam tütarettevõte TS Laevad OÜ rentis Ionase kuni 2016. aasta lõpuni. TS Laevad pikendas renti veel üheks päevaks ehk 1. jaanuariks.



“Pöörame tähelepanu, et alates 2. jaanuarist kuni 17. märtsini on riik tellinud Saaremaa liinile reise talvegraafiku ehk niiöelda ühe laeva graafiku põhjal,” selgitas olukorda Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro.



Jaanuaris on TS Laevade kasutuses kokku viis laeva tagamaks laevaliiklus suursaarte ja mandri vahel: Leiger, Regula, Hiiumaa, Kõrgelaid ja Harilaid. Praegu teenindab Virtsu-Kuivastu liini parvlaev Hiiumaa. Rohuküla-Heltermaa liinil sõidab põhilaevana Leiger ja teise laevana Regula.



“Ootamatuteks olukordadeks ja võimalikeks lisavajadusteks teenuse pakkumisel on TS Laevadel kuni veebruarikuu lõpuni renditud parvlaevad Harilaid ja Kõrgelaid,” ütles Arro.



Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei näe ühe parvlaeva sõitmises Muhu ja mandri vahel midagi erilist.



“Saaremaa liinil on ühe laeva graafik ning ühest parvlaevast piisab ühe laeva graafiku pidamiseks. Ka eelnevatel aastatel on talvisel ajal kehtinud ühe laeva graafik, näiteks 2016. aastal kehtis selline graafik 23. märtsini. Seega ei ole selles midagi erakorralist,” märkis ministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda.



Mis puudutab Türgi ja Poola laevatehasele etteantud uute parvlaevade valmimise tähtaegade ületamise eest ette nähtud trahviraha, siis see ei laeku Sirle Arro sõnul otse TS Laevadele, vaid arvestatakse maha viimasest laeva eest tehtavast maksest. Raamatupidamislikult näidatakse seda eraldi real ehk muude tuludena. Täpsemaid summasid saab näha TS Laevade majandusaasta aruandest pärast selle kinnitamist.



“Äriplaanis oleme lähtunud sellest, et asenduslaevade rentimisega kaasnevad lisakulud katame niiöelda tehastelt saadavate trahvide eest,” lisas Arro.



